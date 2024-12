Una Navidad en el camino, la realidad de los migrantes que atraviesan México

La Navidad, una época tradicionalmente asociada con la reunión familiar y la celebración, se presenta este año con un matiz de tristeza y añoranza para cientos de migrantes que se encuentran en tránsito, lejos de sus hogares.

Muchos de ellos, provenientes de países como Venezuela, atraviesan Coatzacoalcos, en el sureste de México, en busca de un futuro mejor, enfrentando la incertidumbre y las privaciones que conlleva su travesía.

El día a día de los migrantes que cruzan México

En los bajos del puente de la Avenida Uno, un punto de encuentro para quienes viajan solos y en familia, se vive una mezcla de resiliencia y nostalgia. Alexis, un migrante venezolano, comparte su experiencia.

“Es bastante rudo por el hecho que andamos de un sitio a otro, no estamos en un sitio fijo. Este año no pudimos estrenar, pero aquí andan conmigo, no se han quejado, estamos juntos, que es lo importante”, detalló.

Migrante venezolana recuerda sus navidades

La migrante María recuerda con nostalgia las Navidades pasadas en Venezuela. “Yo estaba en Venezuela con mis niñas, su niño Jesús, era tan bonito... ahora no tenemos, pero tengo fe de que pronto vamos a tener las altas”, expresa con esperanza.

A pesar del peso emocional que trae consigo la Navidad, los migrantes no se detienen. La presión por llegar a Estados Unidos antes del 20 de enero, cuando se producirá un cambio de gobierno, añade un sentido de urgencia a su travesía.

Diputados exigen protección laboral en acuerdos con EU

En el marco del Día Internacional del Migrante, que se celebró el pasado 18 de diciembre, legisladores de la Cámara de Diputados de México lanzaron un llamado al gobierno federal para regular el acuerdo de empleo temporal firmado entre Estados Unidos y México. Este convenio, que busca abrir oportunidades laborales en el sector agrícola estadounidense, ha generado preocupaciones en torno a la garantía de derechos humanos y laborales de los trabajadores migrantes.

Los legisladores hicieron un llamado a: