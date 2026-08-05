UNAM cancela contrato con Territorium Life, alista auditoría externa y recurrirá a la ASF tras exámenes de licenciatura

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reconoció públicamente que el contrato otorgado a la empresa Territorium Life para la aplicación del examen de ingreso a nivel licenciatura se realizó mediante adjudicación directa. Las autoridades universitarias justificaron el esquema de contratación argumentando que la normativa permite este procedimiento de manera excepcional, al tratarse de un servicio profesional especializado con el que la propia institución no contaba internamente para llevar a cabo la prueba.

Cancelación del contrato, entrega de datos y auditoría técnica

El Abogado General de la UNAM, Hugo Concha Cantú, y el Secretario Administrativo, Tomás Humberto Rubio Pérez, informaron que la máxima casa de estudios procederá con la terminación anticipada del contrato con Territorium Life. No obstante, precisaron que la compañía está obligada a finalizar y entregar de manera completa todas las bases de datos correspondientes a los exámenes aplicados.

🚨 La UNAM termina por adelantado el contrato con Territorium Life tras las fallas en el examen de ingreso a licenciatura



La empresa dejará de operar el proceso de aplicación



Además, habrá auditorías tecnológicas y al proceso de contratación



📹@LauraToribio2 pic.twitter.com/I8E4lHNqcl — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 5, 2026

Asimismo, confirmaron que se contratará a una firma especializada independiente para llevar a cabo una revisión minuciosa y auditoría tecnológica a todo el sistema del examen en línea.

Doble auditoría para deslindar responsabilidades, incluida la ASF

De forma paralela al análisis técnico, las autoridades universitarias anunciaron que se pondrán en marcha dos investigaciones sobre el proceso de contratación para deslindar posibles responsabilidades administrativas o legales. La primera de ellas corresponderá a una auditoría interna dentro de la propia institución, mientras que la segunda se solicitará formalmente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), buscando transparentar el uso de los recursos e investigar a fondo las anomalías detectadas en torno al servicio contratado.

Fechas clave del examen de la UNAM

A partir del miércoles 5 de agosto, la institución publicará en el micrositio del Concurso de Selección los listados por carrera, entidad académica y modalidad con el puntaje mínimo requerido para acceder a la siguiente etapa. Quienes cumplan con el puntaje para su programa deberán presentar el Examen de Control Presencial, el cual se aplicará del 12 al 19 de agosto de 2026 en cuatro sedes del país:

