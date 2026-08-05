¿Cambia la programación de TV Azteca? Esto respondió la televisora sobre su futuro

Pese a la polémica generada, TV Azteca no cambiará sus principios, su compromiso con la información, con la libertad de expresión, y la búsqueda de la verdad. A lo largo de tres décadas, Azteca Noticias y ADN Noticias han trabajado para informar con rigor y veracidad, pero para seguir siendo una voz crítica y relevante, también debemos adaptarnos a los cambios.

El mundo se mueve a un ritmo acelerado. Las audiencias evolucionan y la forma de hacer noticia también. Entonces ¿qué se viene para TV Azteca?

Cambios en Azteca Noticias; pero ¿qué queda igual?

Incluso en momentos en los que ejercer el periodismo ha representado un desafío, la convicción de ofrecer información rápida y oportuna se mantiene.

Aun cuando haya quienes prefieran que no se hable de corrupción, inseguridad o narcotráfico, Azteca Noticias tiene el compromiso de informar lo que pasa en el país, siempre con la verdad, sin importar lo incómodo que resulte.

Ante las declaraciones de Ana María Alvarado, TV Azteca responde sobre lo que se viene para la televisora que día a día busca mantener a una audiencia siempre crítica e informada.

¿Hay cambios en la programación de TV Azteca?



Ante la polémica generada por Ana María Alvarado (@anamaalvarado), Christian Lara (@CHRIS_LARA_H) responde y también asegura que no van a callar a TV Azteca (@Azteca).#CallarAMéxico #Voces pic.twitter.com/MXqRUZR3lV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 4, 2026

Christian Lara anuncia lo que se viene para Azteca Noticias

A través de un video, la conductora de Hechos con los Ruiz Lara, Christian Lara, respondió a la polémica generada en redes sociales, asegurando que lo mejor está por venir.

A partir de ahora, Azteca Noticias y ADN Noticias buscarán ser más críticos con la verdad, darle voz a las audiencias y a contar historias que nos conectan.

La televisora apuesta por una nueva etapa en la que la innovación y la transformación son requisitos indispensables, con el objetivo de ampliar el alcance de los contenidos, siempre con el mismo compromiso de informar, aunque intenten silenciarnos.