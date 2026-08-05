Tiembla hoy en México: Se reporta sismo en estos estados hoy miércoles 5 de agosto
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¿Cuándo es el próximo Simulacro Nacional?
De acuerdo a la información brindada por la Coordinación Nacional de Protección Civil el día martes 4 de agosto, la fecha para el Segundo Simulacro Nacional está programada para el día sábado 19 de septiembre a las 12 del medio día.
Este tendrá cinco hipótesis distintas y tendrá 23 mil altavoces en sietes entidades de la República Mexicana.
EN VIVO temblor hoy 5 de agosto en México: Magnitud, epicentro y todo sobre los sismos de último momento
¡Vuelve a temblar en Chiapas!
Se vuelve a reportar un sismo de 4.2 al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Una de las zonas más sísmicas de México debido a su ubicación sobre las placas tectónicas y su cercanía al Cinturón de Fuego del Pacífico.
SISMO Magnitud 4.2 Loc 158 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 05/08/26 17:14:46 Lat 13.73 Lon -93.24 Pf 14 km pic.twitter.com/cKd0GLgWDR— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 5, 2026
¿En qué casos se activa la alerta sísmica?
La Alerta Sísmica se activa automáticamente solo cuando un temblor supera los niveles de energía calculados en sus primeros segundos y representa un peligro para las ciudades.
Para que el sonido de alerta se emita, al menos dos sensores deben detectar el sismo y cumplir con ciertos límites de fuerza y distancia: una magnitud estimada mayor a 5.0 a menos de 200 km, mayor a 5.5 a menos de 350 km, o mayor a 6.0 si ocurre a más de 350 km.
El sistema no suena ante sismos leves, eventos muy lejanos o microsismos con epicentro dentro de la misma ciudad, ya que en esos casos la onda llega antes de que la señal pueda avisar con tiempo.
¿En qué estados va a sonar la alerta sísmica el 19 de septiembre?
De acuerdo a lo dicho por Protección Civil, 23 mil altavoces van a sonar el día sábado 19 de septiembre a las 12 del medio día, los estados donde SÍ se va a escuchar la alerta sísmica son:
- Ciudad de México
-Estado de México
- Morelos
- Guerrero
- Chiapas
- Taxcala
- Oaxaca
Temblor en Baja California durante la madrugada
El Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 3.0 durante la madrugada de este miércoles 5 de agosto de 2026 en el estado de Baja California.
El movimiento telúrico se produjo a las 01:39, con epicentro localizado a 50 kilómetros al noroeste de San Felipe.
Sismo al sur de Río Grande, Oaxaca
El Servicio Sismológico Nacional, SSN, registró un sismo de magnitud 4.1 durante la madrugada de este miércoles 5 de agosto de 2026 frente a la costa del estado de Oaxaca.
El movimiento telúrico ocurrió a las 03:51, con epicentro ubicado a 107 kilómetros al sur de Río Grande.