Tiembla hoy en México: Se reporta sismo en estos estados hoy miércoles 5 de agosto

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¿Cuándo es el próximo Simulacro Nacional?

De acuerdo a la información brindada por la Coordinación Nacional de Protección Civil el día martes 4 de agosto, la fecha para el Segundo Simulacro Nacional está programada para el día sábado 19 de septiembre a las 12 del medio día.

Este tendrá cinco hipótesis distintas y tendrá 23 mil altavoces en sietes entidades de la República Mexicana.