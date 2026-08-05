Oración de hoy para fortalecer la fe: La plegaria para pedirle a los Santos Justo y Pastor por la protección de la infancia este 6 de agosto

El santoral católico conmemora este 6 de agosto a los Santos Justo y Pastor, dos figuras emblemáticas cuyas vidas y martirio han trascendido a lo largo de los siglos dentro de la tradición cristiana. La oración de hoy tiene la finalidad de pedir por la protección de los niños frente a la adversidad.

Oración para hoy 6 de agosto

“Verdaderamente santo, verdaderamente bendito nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que robusteció la infancia de sus pequeños Justo y Pastor para que, a pesar de su tierna edad, pudiesen soportar los tormentos del perseguidor, y que en ellos se dignó hablar por el don de la gracia, cuando ambos se estimulaban mutuamente para el martirio, quienes habían de alcanzarlo, no merezcamos vivir con la inocencia de aquellos cuya fiesta celebramos hoy. Por Cristo, Señor y Redentor eterno. Amén”

Santoral hoy 6 de agosto

Los registros sitúan el martirio de Justo y Pastor en Complutum, la actual ciudad de Alcalá de Henares en España, durante las persecuciones del Imperio romano bajo el mandato del emperador Diocleciano y la gobernación de Daciano.

Según la tradición cristiana, los hermanos, que contaban con corta edad, se negaron rotundamente a negar su fe cristiana y a rendir culto a los ídolos paganos exigidos por las autoridades romanas de la época.

Ante su negativa constante, las autoridades imperiales ordenaron su ejecución fuera de los muros de la ciudad. Este acto de valentía convirtió rápidamente a los jóvenes en símbolos de resistencia espiritual para las comunidades cristianas primitivas de la península ibérica. Con el paso de los siglos, su culto se expandió por distintas regiones, consolidando a Alcalá de Henares como un centro de peregrinación histórica.

