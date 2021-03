Separan a profesor de Facultad de Contaduría de la UNAM por comentarios sobre el 8M

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) separó de su cargo al profesor de la Facultad de Contaduría y Administración que fue criticado por asegurar en una clase que por alguna razón asesinaban a las mujeres y que se debería torturar a quienes vandalizan la ciudad.

El docente, identificado como Genaro Castro, fue grabado en una clase virtual y difundido en TikTok, cuando hacía comentarios sobre las manifestaciones por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

La UNAM explicó a través de un comunicado que el docente vulnera los principios y valores universitarios.

Agregó que tuvo conocimientos de los comentarios emitidos por el profesor de la Facultad de Contaduría y Administración la noche del pasado lunes.

Como una medida contra la actitud del docente, la UNAM aseguró que el martes por la mañana el profesor Genaro Castro fue separado del grupo y que da acompañamiento legal correspondiente a las alumnas y alumnos que consideren vulnerados sus derechos.

¿Qué dijo el profesor de la UNAM?

Genaro Castro dijo durante la clase: “Los gobernantes no sé qué hacen... agarro una brigadita secreta, agarro dos, tres mujeres y me las llevo... te voy a torturar para que me digas quién te paga, ¿por qué no agarran a ninguna?”, declaró.

Pero en redes sociales, el docente también fue acusado de emitir comentarios sobre la vestimenta de las mujeres: “si las mujeres van a traer vestido, que se sienten adelante”.

El video del docente causó numerosas críticas entre los usuarios de redes sociales por fomentar la violencia contra las mujeres, sobre todo el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.

