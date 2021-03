“Viejas huevonas… nomás andan inventando fregaderas”: dice maestro

Una alumna de la Universidad de Sonora, Gladys Ruiz, reveló en redes sociales la respuesta que les dio el maestro de cálculo cuando le anunciaron que se ausentarían de la clase para participar en el Día sin Mujeres.

“Viejas huevonas… nomás andan inventando fregaderas para no trabajar… en lugar de estar haciendo tortillas en la hornilla, lavando trastes, haciendo comida, barriendo, trapeando, etc”, fue lo que escribió el maestro de cálculo Abel Baca, de Ciencias Ambientales de la Universidad de Sinaloa, en un grupo de WhatsApp.

La joven reveló en sus redes sociales la conversación completa que tuvieron con el maestro de cálculo:

“Muy bien, adelante, de una vez les pondré falta entonces... jajaja. ¿Qué no?. Todo conlleva una responsabilidad, si no, no tendría sentido, pero aplaudo su solidaridad, su entrega. Su...jajaja, es broma, no aguanté la risa... perdón. Las apoyo pero sin violencia.

Luego le dijo: “O sea que mañana... vamos a poder hablar como queramos?. Podemos hablar de ustedes? jajaja. No, es broma, suerte. Ah y muchas felicidades por su día”.

Gladys Ruiz reveló, sin dar detalles de los casos, que el maestro de cálculo ha cometido otras acciones contra las estudiantes.

“¿En verdad estos son nuestros docentes?

¿En verdad estamos seguras con este tipo de maestros en nuestra universidad?

Sigo sin creer que sea maestro esta persona”, escribió en el post difundido en redes sociales.

Disminuyen los feminicidios en Sonora en 2020

De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, dados a conocer el año pasado, en 2019 se registraron 37 feminicidios, mientras que en 2020 se reportaron 20.

De acuerdo con los datos proporcionados por la Fiscalía, 183 casos se judicializaron, y en 147 se obtuvo una sentencia condenatoria.