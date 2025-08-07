¡Caos en Estados Unidos! United Airlines suspende vuelos en todo el país por esta razón

Una falla tecnológica inesperada obligó a United Airlines, una de las principales aerolíneas comerciales de Estados Unidos, a suspender la salida de cientos de vuelos este martes, generando una cadena de retrasos que ha afectado a miles de pasajeros a lo largo del país.

La aerolínea confirmó públicamente que el problema fue de carácter técnico y que está trabajando contrarreloj para restablecer los sistemas, aunque no se ofreció un tiempo estimado para la normalización completa de las operaciones.

Aeropuertos más afectados por falla en United Airlines

Los reportes oficiales indican que los aeropuertos de Chicago, Houston, Denver, Newark y San Francisco están entre los más perjudicados por la suspensión de vuelos. Estas terminales son hubs estratégicos para United Airlines, lo que ha agravado la interrupción general del servicio.

A través de un comunicado, la compañía detalló que esta stuación provocará retrasos adicionales para miles de pasajeros mientras se resuelve el problema, sin ofrecer más detalles sobre la causa específica de la interrupción. Algunos incluso aseguraron estar atrapados dentro de los aviones durante 2 horas antes de que suspendieran el vuelo.

United Airlines descartó un ciberataque

La aerolínea ha detallado que la interrupción se originó como una falla tecnológica interna y no a un ciberataque como se especuló en redes sociales en un inicio. Asimismo, diversas fuentes locales informan que se han registrado largas filas en los mostradores de atención, reprogramaciones masivas y un clima general de incertidumbre en los principales aeropuertos del país.

En algunos casos, los pasajeros tendrán que esperar varias horas sin información clara sobre sus conexiones o salidas programadas. Los servicios de atención al cliente, tanto en terminales como por teléfono, se encuentran saturados.

Cabe señalar que los vuelos de la red regional United Express no se vieron afectados por esta falla, por lo que los usuarios podrán disponer del servicio con normalidad, según informó la aerolínea.

Información en desarrollo...