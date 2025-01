Universidades del Bienestar: Un fraude educativo millonario para México

Las Universidades del Bienestar, un programa educativo del gobierno mexicano, se enfrentan a graves acusaciones de fraude y opacidad. A pesar de la inversión de millones de pesos, muchos planteles no existen y los estudiantes se encuentran en condiciones deplorables. Hoy, Fuerza Informativa Azteca (FIA) revela testimonios de egresados y expertos que exponen la falta de transparencia y las irregularidades en este sistema educativo.

El fraude educativo de las Universidades del Bienestar en México

Las Universidades del Bienestar han sido objeto de críticas por su funcionamiento irregular y falta de transparencia. Sin importar que el gobierno ha invertido millones en este programa educativo, muchos planteles son solo “universidades fantasma” que no cumplen con los estándares básicos requeridos para una institución educativa.

¿Y la inversión? Leonardo Núñez González, director de investigación, señala que “la gran palabra alrededor del programa es opacidad”. Esto se traduce en que las solicitudes para verificar el funcionamiento de estas universidades han sido sistemáticamente negadas.

Los estudiantes, atrapados en esta situación, han expresado su indignación. Un egresado anónimo comentó: “Me siento muy indignado… Nos prometieron apoyos que nunca llegaron”. Además, muchos egresados enfrentan la frustración de no recibir sus títulos , lo que les impide acceder a oportunidades laborales. “Ya terminé toda la licenciatura… pero no me han dado mi certificado.”, lamenta otro estudiante anónimo.

¿En la ilegalidad? Universidades del Bienestar no han sido transparentadas

Las instalaciones de estas universidades son precarias. En la sede de Milpa Alta, por ejemplo, se observan salones construidos con techos de lámina y sin identificación adecuada. Alma Maldonado, investigadora del CINVESTA, critica la falta de estructura administrativa necesaria para un programa educativo serio: “No tiene manuales de procedimientos ni una estructura organizativa clara”.

¡Una situación alarmante! En cinco años, el proyecto recibió 496 solicitudes de transparencia, pero solo el 18% fueron respondidas. Esto ha llevado a expertos a afirmar que “está operando en la ilegalidad” al negarse a proporcionar información pública.

Las Universidades del Bienestar están plagadas de irregularidades y han dejado a muchos estudiantes sin opciones. La falta de respuesta del gobierno y la opacidad en la gestión educativa generan un clima de desconfianza que debe ser abordado urgentemente. La educación es un derecho fundamental, y es crucial que se garantice su calidad y transparencia para todos los ciudadanos.