Universidad le quita título a tiktoker por decir que no sabía nada

Muy cara le salió una broma a un tiktoker venezolano, pues luego de compartir un video en su red social asegurando que había concluido su carrera sin saber nada, la universidad en la que estudio decidió quitarle el título.

Jonathan de Jesús estudió enfermería en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA), concluyó sus estudios pero la escuela no le entregó su título.

Por ello, aunque el tiktoker ya está graduado no puede ejercer, hasta que termine un nuevo curso que la universidad le impuso como sanción por asegurar que terminó la carrera copiando en los exámenes.

¿Por qué le quitaron el título universitario a un tiktoker?



A través de otro video, el joven explicó que el día de su graduación grabó un video junto a otros compañeros, en el que bromeaban presumiendo tener su título sin saber nada, uno de ellos dijo que no había aprendido a inyectar, Jonathan indicó que copió en los exámenes.

La escuela los acusó de manchar el nombre de la universidad y les exigió disculpas públicas, además que tenían que terminar un curso de nivelación de un mes. Aunque la mayoría de los implicados aceptó el castigo, el tiktoker decidió no hacerlo y exponer su caso, ya que considera que fue un abuso.

Jonathan de Jesús mostró los papeles que demuestran que terminó su carrera, que cumplió con los créditos requeridos, obtuvo buenas calificaciones y hasta dio el discurso final en la ceremonia de graduación.

El joven tiktoker indicó que la universidad lo mandó llamar después para decirle que no le entregaría el título porque tenían una actitud arrogante al no aceptar la sanción impuesta, en respuesta, De Jesús indicó que no se callaría ante la “situación tan injusta”.

La acción dividió las opiniones en redes sociales, pues mientras algunos apoyaron al chico y consideraron que la UNEFA exageró al quitarle el título, otros más aseguraron que fue bueno el castigo para que aprendan a publicar en redes sociales.