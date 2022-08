Expertos ven abaratamiento de costos en elecciones con urna electrónica

El uso de la urna electrónica abarataría costos de futuras elecciones en México se puso sobre la mesa de discusión, durante el foro de la Reforma Electoral que se realiza en la Cámara de Diputados.

Expertos electorales se pronunciaron por avanzar en la implementación de la urna electrónica, pues dicen que es la clave para disminuir los costos millonario de las elecciones, además de que las agiliza.

🔴"El uso de estas urnas debe ser paulatina, programado y fundamentado porque el tema de la votación nos debe de llevar a la participación desde casa, pero no podemos perder el entusiasmo de la votación presencial", @CristinaRuiz_S de @GPPRIDiputados https://t.co/ISgi0rxz1y — Canal del Congreso (@CanalCongreso) August 1, 2022

Marco Antonio Baños, ex consejero del INE, señaló: “Ya distintos funcionarios electorales han mencionado que las economías podrían alcanzar los 4 mil millones de pesos en cada proceso electoral. Los costos de la inversión inicial pueden obtenerse de la cancelación progresiva del uso de papelerías y sistemas que con el voto por urna electrónica serían innecesarios como es el caso de las boletas, las estrategias onerosas de funcionarios de casillas, los PREP o los conteos rápidos y muchos otros temas, las urnas podrían ser reutilizadas hasta en 4 procesos electorales o más si se tiene un buen mecanismo de mantenimiento, de almacenamiento y de traslado”.

Urna electrónica es segura en elecciones y da certeza del voto

Para autoridades electorales de Coahuila que han utilizado de manera paulatina la urna electrónica en cinco procesos electorales (2005, 2008, 2009, 2020 y 2021) este sistema garantiza seguridad y certeza del voto de los ciudadanos para elegir candidato por partido, coalición o alianza.

“La urna electrónica, los dispositivos son en funcionamiento autónomo o individual no están conectados a ninguna red, no están conectadas entre sí y no están a internet, esto permite entonces, que no haya posibilidades de hackeo, lo que más se escucha cuando se escucha urna electrónica o voto electrónico es el hackeo y el poder influir en el sentido de los resultados de la votación, esto no es posible. Una vez que se pasa el código de barras por la urna, este código está totalmente inaccesible, lo que hace que se imposibilite el uso en otra urna o en otra casilla o en otro lado, ya no es posible utilizarlo”, aseguró Beatriz Gutiérrez Villanueva, consejera del Instituto Electoral de Coahuila.

Ricardo Femat Flores, de la Academia Mexicana de Ciencias, se pronunció por medidas de seguridad contra ataques cibernéticos y la salvaguarda de datos personales de los ciudadanos.

“Que en la legislación se establezca pueden existir diferentes mecanismos y una urna digital inteligente que detecte y tenga incluso la credencial de elector, la información para que nadie más la verifique, sino nada más los funcionarios de casilla, salvaguardar los datos relativos al voto y el votante son datos fundamentales de la ciber-humano seguridad”, puntualizó.

No obstante, consideran que será muy difícil poner en práctica el uso de la urna electrónica en las elecciones de 2024, pues se trata de una elección federal complicada, por lo que se pronunciaron por aumentar las pruebas piloto en los distritos electorales.