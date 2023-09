¡Usher cantará en el Super Bowl LVIII! La NFL confirma espectáculo de medio tiempo

Apenas tres semanas después de que comenzara la temporada de la NFL, la organización ya confirmó al artista que encabezará el espectáculo de medio tiempo del próximo Super Bowl LVIII. Será el cantante Usher, originario de Atlanta, quien protagonizará el show el próximo domingo 11 de febrero de 2024.

A través de un comunicado y dos videos promocionales compartidos por la NFL y por Apple Music, Usher aparece como el artista estelar que cantará en el Allegiant Stadium de Las Vegas en el “súper domingo” del próximo mes de febrero. Hasta el momento no han confirmado más cantantes, pero no se descartan sorpresas para más adelante.

Usher fue presumido como “uno de los artistas más influyentes de una generación” por la liga de futbol americano; además, tuvo palabras de agradecimiento por ser elegido: “Es un honor en mi vida finalmente poder tachar una actuación en el Super Bowl de mi lista de deseos”, por lo que prometió dar un espectáculo memorable y que “no han visto antes”.

Gracias a los fanáticos y a todos los que hicieron posible esta oportunidad. Los veré muy pronto. Usher

¿Quién es Usher? El cantante que estará en el Super Bowl LVIII

La música de Usher Terrence Raymond IV no solo fue un fenómeno en Estados Unidos durante la década de los 2000, sino que su calidad artística trasciende a solo su voz. La NFL lo coloca como actor, bailarín, emprendedor y filántropo, quien ha ganado múltiples premios Grammy a lo largo de sus más de 20 años de trayectoria.

Con más de 80 millones de discos vendidos a lo largo y ancho del mundo, el cantante y productor de 44 años destacó en el R&B, Pop, Dance, Hip-Hop y Dance, con las coreografías en sus videos y conciertos como uno de sus principales sellos.

De las principales canciones escritas e interpretadas por Usher, destacan Love in this Club, Yeah!, DJ Got Us Falling in Love, Numb, U Remind Me y Seduction, entre muchas otras.

Usher será el cantante que se presente en el Super Bowl LVIII en febrero de 2024 | Foto: NFL

¿Cuándo es el Super Bowl LVIII?

Usher se presentará en el Super Bowl LVIII, el cual está programado para el próximo domingo 11 de febrero de 2024. Se llevará a cabo en el nuevo estadio de Las Vegas, el “Allegiant Stadium”, casa de los Raiders.

Con esta designación, el cantante intentará dejar otras sensaciones positivas tras la presentación de Rihanna a principios de este año, cuando se presentó en solitario en el State Farm Stadium, de Arizona, en un partido que vio a los Kansas City Chiefs levantar el trofeo Vince Lombardi de la NFL.