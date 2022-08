Convoca Va por México a foros alternos de reforma electoral

Ciudad de México. La coalición Va Por México realizará foros alternos de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, entre los invitados figuran como consejeros federales y estatales, ex consejeros, así como magistrados electorales.

Luis E. Chazaro, líder del PRD en San Lázaro, aseguro que la desaparición del INE y su elección por parte de ciudadanos no será tema en la discusión, incluso, invitaron a los 500 diputados a participar en el debate serio.

El bloque opositor votará en contra de la propuesta del presidente López Obrador.

“Vamos a abrir el debate, vamos a confrontar estos foros de simulación con verdaderos foros para discutir la reforma electoral que el país hoy requiere, no vamos a discutir bajo la lógica de narrativas como desaparezcamos al INE, ahí lo ha dicho ya el bloque Va Por México, y lo digo a nombre del PRD, pero también del PAN y del PRI, la reforma constitucional para desparecer al INE no va a pasar y eso no requiere siquiera una discusión o estas cuestiones, que incluso con poco serias, que la gente pueda votar por los consejeros electorales eso no sucede en ningún país del mundo”, sentenció.

Se prevén 5 foros alternos de la reforma electoral organizados por la coalición Va Por México, iniciarán el viernes, 5 de agosto y concluirán el próximo 26 de agosto, con opción de ampliar la discusión en caso necesario.

En la apertura estarán presentes Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del entonces IFE, Manuel González Oropeza, ex magistrado de la Sala Superior del TEPJF y Angélica de la Peña Gómez, ex Senadora y luchadora por los derechos humanos y feminista.

Para el 12 de agosto están contemplado consejeros electorales de todo el país, pertenecientes a la Asociación de Consejeras Estatales Electorales AMCEE y a la Red Nacional de Consejeros y Consejeras por una Democracia incluyente RENACEDI.

Para 18, figura la participación de Lorenzo Córdova Vianello, presidente del INE y otras y otros consejeros electorales nacionales.

El 19 de agosto prevén la asistencia de la Magistrada Alejandra Chávez Camarena, presidenta de la AMMEL, y diversas magistradas y magistrados locales de todo el país y, el 26, asistirán Dania Paola Ravel, consejera electoral del INE, Rubén Aguilar, académico Alejandro González, ex consejero electoral local Marco Antonio Gómez Alcantar.

“Serán con los actores que Morena ha dejado fuera de esta discusión para dar paso a sus asesores, a sus paleros, a los matraqueros y vamos a llamar a los protagonistas de quienes hoy son las instituciones del andamiaje democrático”, señalo el líder cameral del PRD en San Lázaro.