¡Ojo! Embajada de EU en México ofrece empleos, ¿cuáles y cómo aplicar?

¡Llegó el día! La Embajada de Estados Unidos en México reveló que en los próximos días se llevará a cabo la primera feria del empleo, en el que se espera que cientos de personas acudan a conocer las vacantes que ofrecen.

El anuncio de la Embajada de Estados Unidos se dio a través de redes sociales, ahí especificaron que requieren profesionistas y técnicos en distintas áreas,

“Mucha gente no lo sabe, pero somos más de mil empleados trabajando en la Embajada y no todos nuestros puestos son en el área de visas. La Embajada requiere todo tipo de profesionistas y técnicos y no todos los puestos requieren un nivel de inglés”, precisaron en sus redes sociales.

¿Cuándo es la feria del empleo de la Embajada de Estados Unidos en México?

¡Atención! De acuerdo con la sede diplomática de Estados Unidos en México, la gran feria del empleo se llevará a cabo el siguiente jueves 28 de junio, en la biblioteca Benjamín Franklin que se ubica en la calle Liverpool 31, colonia Juárez; abrirá a partir de las 12:00 horas y cerrará a las 19:00.

¿Buscas trabajo?

¡Únete a nuestro equipo!, ven a la feria de empleo de la Embajada de 🇺🇸 el 28 de Junio de 12:00pm a 7:00pm en Liverpool 31, Colonia Juárez CDMX, no olvides traer tu identificación para poder ingresar. pic.twitter.com/B3MWZVyVR2 — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) June 10, 2024

¿Qué debo llevar para ingresar a la feria del empleo de la Embajada de EU en México?

Seguramente te preguntas ¿qué debo llevar a la feria del empleo? Según lo descrito por las autoridades, no es necesario que cargues con tu currículum, ni realizar algún trámite especial, únicamente con una identificación oficial puedes ingresar.

“No es necesario traer tu currículum ni registrarte en nuestro sitio. Este es un evento abierto a todo el público y con tu presencia es suficiente”, detallaron en redes sociales.

Bolsa de trabajo en la Embajada de EU en México

Es común que la Embajada de Estados Unidos en México ofrezca distintos empleos a través de su bolsa de trabajo, en su mayoría se encuentran en Ciudad de México, Monterrey, Tijuana, Nuevo Laredo y otros sitios.

Recientemente se dio a conocer la vacante de chofer, en la que no pedían licenciatura, ni inglés, únicamente tener experiencia en la conducción; el salario que ofrecían ascendía a los 200 mil pesos anuales.