Se desata brote de sarampión y el PRI culpa a gobiernos de Morena

El brote de sarampión en México, una enfermedad que durante años se mantuvo bajo control, volvió a colocarse en el centro del debate político. Senadores del PRI acusaron a los gobiernos de Morena de haber abandonado la política de vacunación, lo que —aseguran— permitió el regreso de esta enfermedad altamente contagiosa y puso en riesgo la vida de miles de personas.

El coordinador de los senadores priistas, Manuel Añorve, lanzó duras críticas al señalar que la actual situación sanitaria es resultado directo de la negligencia gubernamental. De acuerdo con el legislador, durante administraciones anteriores el sarampión estaba prácticamente erradicado, pero en los últimos años la cobertura de vacunación infantil cayó de manera drástica.

PRI acusa abandono de la vacunación y negligencia oficial ante el brote de sarampión

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Añorve responsabilizó directamente a los gobiernos de Morena por la reducción en la aplicación de vacunas. Afirmó que se cancelaron semanas nacionales de vacunación y que la cobertura infantil bajó hasta en un 60 por ciento, cuando en otros periodos superaba el 90 por ciento.

“Quiero que quede claro: esto fue por negligencia. Se dejó de vacunar de forma irresponsable y hoy el resultado es brutal”, expresó el senador, quien advirtió que el brote no solo ha provocado miles de contagios , sino también decenas de muertes y el riesgo de que México pierda la certificación como país libre de sarampión.

Por culpa de los gobiernos de @PartidoMorenaMx, el sarampión vuelve a amenazar a México.



Una enfermedad que estaba controlada con el @PRI_Nacional, hoy regresa por negligencia. pic.twitter.com/tTMY4iMVgL — Manuel Añorve Baños (@manuelanorve) January 23, 2026

Para el PRI, el regreso de esta enfermedad evidencia que la salud pública no fue una prioridad y que las consecuencias hoy las paga la población, especialmente los sectores más vulnerables.

Más de 7 mil contagios y muertes confirmadas por sarampión en México

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud , hasta el 23 de enero de 2026 se han confirmado 7,417 casos de sarampión en el país, además de 26 defunciones asociadas a esta enfermedad viral.

Casos de sarampión en México|Secretaría de Salud

El brote fue identificado inicialmente en febrero de 2025 en Chihuahua, donde una parte importante de los contagios estuvo relacionada con esquemas de vacunación incompletos o inexistentes. Según cifras oficiales, más del 90 por ciento de los casos confirmados corresponden a personas que no estaban vacunadas.

Las autoridades sanitarias advirtieron que los cuadros más graves y las muertes se concentran principalmente en niñas y niños pequeños, así como en personas con desnutrición o sistemas inmunológicos debilitados, lo que refuerza la importancia de la vacunación oportuna.

¿Por qué el sarampión es tan peligroso?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite a través de gotitas respiratorias al toser, estornudar o incluso al hablar. El virus puede permanecer activo en el aire o en superficies durante varias horas, lo que facilita su propagación, incluso cuando la persona infectada ya no está presente.

Además, una persona puede contagiar desde cuatro días antes de que aparezca el sarpullido característico y hasta cuatro días después, lo que complica su control cuando no hay una cobertura de vacunación adecuada.