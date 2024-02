Valet Parking de un bar entrega un auto a la persona equivocada y ahora no quieren responderle a la víctima

El 19 de enero pasado, Liliana acudió al restaurante bar “El Jaibol”, ubicado en Insurgentes Sur, en la Ciudad de México (CDMX) entregó las llaves y su automóvil al valet parking y recibió su comprobante. Al salir, dos horas después, recibió la sorpresa de que ya le habían entregado su auto a algún desconocido.

“Si es muy impresionante que ocurran este tipo de cosas, que tú entregues con toda confianza las llaves de tu auto, suponiendo que va a estar a salvo ¿no? O al menos más a salvo que en la calle y que salgas y te digan: pues no está.”, cuenta con indignación Liliana Hernández.

Liliana busca solicitar los videos del día que su auto despareció

Desde entonces, tratar de recibir una respuesta de lo sucedido y recibir el pago de su vehículo, se ha convertido en su viacrucis.

“Pues me hace pensar que tanto el vallet como el bar están coludidos, que se están cubriendo los unos a los otros para que no demos el verdadero culpable, entonces pues sí me gustaría solicitar los videos porque se va a ver realmente qué fue lo que pasó", agrega Liliana.

Gerente y valet parking se niegan a dar información del caso

Por tal motivo, Fuerza Informativa Azteca (FIA) acudió al lugar en donde sucedieron los hechos para conocer la otra versión de los mismos; sin embargo, al llegar los encargados dijeron que este asunto ya se encuentra en manos de los abogados, por lo que no se nos podía dar más información al respecto.

“Como el tema, ya es legal, yo no estoy autorizado a darte información de más o información de menos, únicamente lo que me dijeron: Tú no puedes dar nombres, tú no puedes dar nada y ya nosotros nos ponemos de acuerdo o los contactamos”, informó Alejandro, gerente del restaurante bar.

Al preguntar al encargado del valet parking sobre lo sucedido, también nos topamos con pared.

Ya le dijeron que no se puede dar información, ya se lo dijo el gerente.

Denuncia por el robo de su auto está en curso

Por lo pronto, por este hecho, ya hay una denuncia levantada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para tratar de saber qué fue lo que sucedió y quién se hará responsable de la pérdida del vehículo de Liliana.