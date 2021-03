“No es miedo"; vallas en Palacio Nacional para evitar provocaciones: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó las razones por las que se decidió amurallar el Palacio Nacional previo a la marcha por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México, el próximo 8 de marzo; dijo que es para evitar provocaciones, que haya lesionados y proteger el edificio histórico.

En su gira por el estado de Yucatán, el mandatario aprovechó para explicar las razones por las que se tomó la decisión de colocar las vallas alrededor del Palacio Nacional y otros edificios históricos como Bellas Artes y el Hemiciclo a Juárez.

“Porque va a haber manifestación de mujeres, están en todo su derecho a expresarse, de manifestarse, pero hay mucha provocación, mucha gente que se infiltra y lo que busca es causar daño utilizan como forma de protesta la violencia y tiran bombas molotov y no queremos que haya heridos de ningún bando… No queremos que haya heridos de las fuerzas de seguridad, no queremos que las mujeres que protestan usando este derecho salgan afectadas, dañadas”.

A punto de concluir su discurso, el titular del Ejecutivo Federal respondió a los cuestionamientos que se han realizado en torno al resguardo del recinto.





“Tenemos que protegernos y proteger edificios históricos, monumentos históricos. Muchos no saben pero cuando se pinta Bellas Artes, el Hemiciclo a Juárez, cuando se raya el Palacio Nacional cuesta trabajo despintar porque hay que pedirle permiso al INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) y no se puede estar afectando la cantera, las piedras de estos edificios que tienen siglos, es mejor protegernos”, explicó.

Aseguró que no se impide el derecho a la manifestación, que todo el que quiera lo puede hacer, incluso gritar hasta insultar, “todo tiene que ver con la libertad, prohibido prohibir, nunca vamos a reprimir al pueblo, pero tenemos que evitar las provocaciones”.

Cuestionó a quienes quieren causar daño y vandalizan el recinto y ante eso, las autoridades tiene que cuidarlo porque de lo contrario ¿qué imagen se da en el mundo?.

“Que no se confunda, no es miedo, todo los seres humanos tenemos miedo pero es distinto el miedo a la cobardia, yo puedo tener miedo pero no soy cobarde. No es eso, las bardas son para proteger al Palacio y no haya provocación.

“La pasada tiraron bombas, explosivos a la puerta del Palacio y no es solo afectar inmuebles es causar daño a personas, a quienes se van a manifestar y es nuestra obligación garantizar la paz y la trabquilidd sin represión, prefiero esa protección a que estén frente a frente las fuerzas de seguridad y las mujeres protestando”, aseguró.

