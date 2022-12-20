VIDEO: Vandalismo y accidentes, el saldo por celebración de Argentina

Millones de personas salieron este martes a las calles de Buenos Aires para celebrar el triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Ríos de personas se desbordaron en las principales avenidas y el saldo no fue blanco; se reportaron escenas de vandalismo, accidentes y saqueos.

Una marea de gente eufórica se apoderó de las calles para ver de cerca el autobús que transportaba a los campeones del mundo liderados por Lionel Messi. La multitud agitada detuvo el avance del camión, lo que orilló a las autoridades a evacuar a los jugadores en un helicóptero y ya no pudieron llegar al monumento del Obelisco.

En #Argentina, los #festejos se salieron de control tras la llegada de la selección de aquel país.



La actual campeona de #Qatar2022 tuvo que ser evacuada en un helicóptero.

https://t.co/WHjRuZwWiX pic.twitter.com/Gagey6Jm4W — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 20, 2022

Las imágenes de televisión mostraban a los simpatizantes portando banderas y camisetas de la selección por toda la ciudad, decenas de miles alrededor del Obelisco, mientras muchos otros iban caminando o en motos por las carreteras para tratar de acercarse a los campeones, una de las manifestaciones más grandes de la historia del país.

Reportan vandalismo y accidentes en celebración de Argentina

La celebración se salió de control, uno de los motivos por los que la caravana de los jugadores ya no continuó con su paso fue porque los aficionados comenzaron a lanzarse desde un puente para caer dentro del autobús.

Se ha salido de control la seguridad en Buenos Aires, de la histeria y la felicidad, al vandalismo desmedido. Me envían esto: Pizzería Kentucky, cerca del obelisco. pic.twitter.com/ZguxXiSupo — Maicol Buitrago (@MaicolBuitrago) December 20, 2022

No obstante ninguno lo logró y cayeron al suelo, el momento quedó grabado en videos que ya circulan en redes sociales, donde se reportaron más incidentes de hinchas accidentados.

También se informó sobre algunos actos de vandalismo y robos. Los hinchas grafitearon el Obelisco, rompieron las rejas que protegen al monumento y subieron a lo más alto para ondear la bandera albiceleste.

Hilo: Festejos argentinos que salieron mal pic.twitter.com/aJRYgXIooF — Leo Arriaga (@Radiohen) December 20, 2022

Los robos también se hicieron presentes, algunos autos estacionados fueron saqueados, pintados y rayados. Un local de jugos fue asaltado, lo mismo pasó con otros locales que estaban al paso de los hinchas.

En videos compartidos en redes sociales, se pudo apreciar muchos coches estacionados a la orilla de una calle en la Autopista Riccheri, varios no tienen llantas.

🚗 Dejaron los autos en la banquina para caminar hasta Ezeiza y alentar a la Selección...



Les robaron las ruedas 🤦‍♀️🙃 pic.twitter.com/UaB9bstm0e — Diario Olé (@DiarioOle) December 20, 2022

El saldo durante la celebración por el triunfo de Argentina fue de espacios públicos dañados, montañas de basura, destrozos, saqueos a comercios y vandalismo.

Extraoficialmente se habla de un muerto, sin embargo, las autoridades no han confirmado nada.