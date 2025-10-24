Denuncian daño a 800 árboles en colonia El Rosario por Línea 5 del Mexibús, mientras dormía

Vecinos de la colonia El Rosario, en la alcaldía Azcapotzalco, han levantado la voz y se han organizado en movilizaciones ante la preocupación de que más de 800 árboles ubicados en el camellón de la Avenida de las Culturas estén en riesgo por las obras de construcción de la Línea 5 del Mexibús.

"¡Ni un árbol más! ¡Ni un árbol más!”, es la consigna que vecinos gritaron para manifestarse.

“Lo están haciendo a la mala y a escondidas, porque vienen en la madrugada a matarnos nuestros árboles”, dijo Silvia Castillo, vecina de la zona.

El proyecto de la Línea 5 del Mexibús, que conectará Lechería, en el Estado de México, con esta zona de la Ciudad de México, ha generado alarma entre los habitantes, quienes han denunciado que los árboles ya presentan afectaciones.

Según los testimonios recopilados, los árboles muestran cortes en el tronco, pérdida de corteza, y algunos ejemplares ya han sido talados. Ante esta situación, los vecinos exigen a las autoridades la protección inmediata del área verde, vital para el ecosistema de la zona.

“Empezaron a dañarlos progresivamente, por ahí hay un árbol talado que

vamos a ver más adelante, y otro árbol que está con el corte de la sierra, ya lista para ser arrancado”, mencionó Pablo Gallardo.

También mencionó que: “Empezamos a notar que alguien empezó a numerar nuestros árboles, aquí hay un ejemplo”.

“No estamos dispuestos a dar un paso atrás, ni que siquiera nos corten estos árboles o nos quiten este pulmón que tenemos aquí en el rostro”, dijo por su parte Maribel Herrera, vecina.

