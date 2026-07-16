“Vamos a levantar esta ruina": La lucha de los sobrevivientes frente al olvido y la tragedia en Venezuela

Ya han transcurridos tres semanas desde el doble terremoto en Venezuela y es tiempo en que no hay un futuro alentador luego de que las cifras de afectados se siguen moviendo ante casi 20 mil personas que lo perdieron todo y las miles de vidas que se fueron tras lo ocurrido.

La Guaira: El epicentro de una catástrofe sin final

La ciudad porteña de La Guaira es una de las ubicaciones que el mundo ya puede reconocer y es que fue una de las más afectadas por los sismos. Pero Venezuela ya estaba marcada por el chavismo desde hace 26 años. Al menos cinco mil muertos, alrededor de 17 milheridos, todas son cifras del oficialismo.

Este régimen que no respeta ideologías, en su olvido por los hospitales, clínicas sanitarias, en general los servicios de salud ha generado como consecuencia que la gravedad del desastre natural vaya en aumento ante lo que puede figurarse como un país desahuciado.

Los sueños que ya no pudieron cumplirse y una Venezuela desahuciada

La estela de muerte no ha parado de crecer. Tal como el caso de una pequeña de 14 años: “Quería estudiar diseño. Ya tenía todo sus sueños. Me había dicho que le regalaron una máquina, pero no, no pude comprar la máquina en el momento, hermano, porque hemos vivido aquí una situación económica muy fuerte y lamentablemente se fue. Con sueños, un futuro por delante, pero aquí estamos. Vamos a levantar esta ruina”, son las palabras de un sobreviente que perdió a su hija.

En Venezuela hay más de 800 edificios con daños severos, casi 200 totalmente destruidos. A semanas de los sismos, es prácticamente un hecho que esas osamentas de concreto y fierros retorcidos aún guardan restos humanos.

Del 24 de junio a la fecha han ocurrido alrededor de mil 300 réplicas, según el régimen, dirigido ahora por Delcy Rodríguez. La estimación es que Venezuela necesita al menos 25 mil viviendas y que las primeras 200 se entregarán a más tardar este fin de semana.