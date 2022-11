Cerca de 300 personas fueron desalojadas de sus hogares, tras una fuga de amoníaco que se registró en el municipio de Nanchital al sur de Veracruz.

Petróleos Mexicanos (Pemex) bloqueó el ducto y realizó las labores correspondientes para solucionar este problema. Las personas desalojadas se encuentran albergadas en la casa de la cultura del ayuntamiento.

Desalojan a 300 habitantes de Nanchital, Veracruz por fuga de amoniaco

Habitantes con miedo

“Nos dio miedo ya son dos veces que nos ha pasado”, reconoce doña Enriqueta Toledo, habitante de Nanchital.

Esta fuga de amoniaco puso nuevamente en alerta al municipio de Nanchital al sur de Veracruz, cerca de 300 personas tuvieron que ser desalojadas de sus hogares.

“Bien feo porque a las cinco de la mañana nos pasaron a despertar para que saliéramos porque había amoniaco, pues no tuvimos que salir todos, nos tuvimos que salir adormitados después me dio dolor de cabeza, nos trajeron para acá, y ya mi hija me llevó al doctor porque yo me sentía remal”, aceptó doña Enriqueta.

El hecho se presentó durante la madrugada en la colonia “Manuel Ramírez”, la Secretaría de Protección Civil informó que se activó el plan de emergencia para contener la fuga y desalojar las áreas de riesgo.

Presentaron síntomas

No hubo reporte personas lesionadas, pero algunas presentaron náuseas, dolor de cabeza, ardor en ojos y garganta.

“Estamos trabajando de manera coordinada con Pemex para contener esta fuga, ya disminuyó la presión, ya hicieron los cortes necesarios desde el origen del producto, ya nada más está saliendo lo que quedó en el ducto, pero vamos a estar trabajando con Pemex para evitar que estas cosas pasen”, informó Guadalupe Osorno, secretaria de Protección Civil de Veracruz.

Suspenden clases

Por esta emergencia, se activaron dos refugios temporales y suspendieron clases en la secundaria técnica 118 y en el Cobaev 34, aunque la fuga fue controlada.

La zona de riesgo fue acordonada y resguardada para que personal de Pemex repare el ducto dañado.

“Se va a verificar qué realmente es lo que pasó, si fue por alguna ruptura en la línea o algún poro que se ha desprendido, cuando se termine el amoniaco en la línea van hacer los trabajos”, aseguró Óscar Sarracino, enlace regional de Pemex.

Es la segunda vez en este año, que se presenta una fuga de amoníaco en Nanchital, la primera fue en el mes de mayo.