Así puedes pagar las multas de verificación en Morelos desde tu celular

La tecnología ha revolucionado la forma en que los gobiernos implementan nuevas vías de recaudación de impuestos para que los contribuyentes cumplan en tiempo y forma. Una de estas obligaciones es la verificación en Morelos, la cual ahora se podrá pagar desde el celular.

Autoridades estatales anunciaron la creación de la aplicación Mi Secretaría Virtual de Hacienda (SVH Morelos), desde la que se podrá consultar y descargar los recibos de pago para estar en “regla”.

¿Cuál es la multa por no verificar en Morelos 2024?

Es importante mencionar que, al no cumplir con la verificación en Morelos, los automovilistas serán penalizados con multas establecidas de acuerdo con la UMA (Unidad de Medida y Actualización). Además, estas unidades no podrán circular en las entidades que corresponden a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Para el 2024, la multa por evadir la verificación en Morelos es de mil 520 pesos; el monto podría subir según la cantidad de recargos aplicados a la matrícula.

Paso a paso para pagar la multa de verificación en Morelos desde la app

De acuerdo con el encargado de despacho de la Secretaría de Hacienda, José Gerardo López Huérfano, para pagar la multa de verificación en Morelos desde la app es indispensable seguir los siguientes pasos:



Descargar en su dispositivo móvil la app SVH Morelos

En el menú principal, seleccionar la opción de “Multas de Verificación”, ingresar los datos del vehículo, como número de placa y los dígitos del número de serie.

Una vez concluidos estos pasos, aparecerá en la pantalla un mensaje con el monto a pagar, desglosado en la línea de pago por concepto, datos del vehículo y el gran total. Los contribuyentes podrán saldar el adeudo desde el teléfono celular o una tableta electrónica con acceso a internet.

¿Qué se necesita para verificar en el estado de Morelos?

Lo primero para llevar a cabo la verificación en Morelos 2024 es agendar una cita aquí. Posteriormente, los automovilistas deben cumplir con los siguientes requisitos, según cada caso.

Si el vehículo es nuevo se debe presentar:



Tarjeta de circulación vigente.

Comprobante de registro en padrón vehicular, este es emitido por la Secretaría de Movilidad y Transporte.

Factura y/o Carta factura de vehículo nuevo.

Los vehículos nuevos deben verificar dentro de los primeros 180 días naturales, a partir de la fecha de la emisión de la factura.

Si el vehículo es seminuevo o usado, pero es de nuevo registro o es proveniente de otra entidad federativa:



Tarjeta de circulación vigente.

Comprobante de registro en padrón vehicular, este es emitido por la Secretaría de Movilidad y Transporte.

Los vehículos seminuevos que sacaron placas de Morelos por primera vez cuentan con 180 días naturales, siguientes al registro.

Si el vehículo es seminuevo o usado, y registrado previamente: