¿Qué autos deben verificar durante abril 2023 en CDMX y Edomex?

Inicia el mes de abril y esto significa que a algunos automovilistas les toca realizar la verificación vehicular 2023 en la Ciudad de México (CDMX) Estado de México (Edomex); te decimos qué número de placas y engomado deben cumplir con este proceso.

Primero, es importante señalar que los automovilistas deberán efectuar y aprobar la verificación vehicular y revisión de componentes de control ambiental cada semestre, excepto aquellas unidades que obtengan un holograma doble cero “00”. En este caso, las unidades se encuentran exentas de esta obligación hasta por tres semestres posteriores al último semestre en que se obtuvo.

¡Que no te cobren multas y recargos! Recuerda que es con base a la verificación vehicular que los automovilistas podrán circular libremente en las entidades donde el trámite es obligatorio, principalmente en la capital del país y el Edomex, por ello no olvides consultar el calendario de Hoy No Circula.

Calendario y costo de verificación vehicular 2023 CDMX

En Ciudad de México (CDMX), los autos que cuenten con los siguientes engomados y terminación de placas tendrán que realizar el trámite de verificación a partir de abril 2023:



Engomado rojo, placas con terminación 3 ó 4

Engomado verde, palcas con terminación 1 ó 2

En la capital del país, el costo de la verificación vehicular es de 676 pesos.

SedemaCDMX Verificación vehicular 2023: ¿Qué autos deben hacerlos en abril 2023?



¿Qué se necesita para verificar en la CDMX?

Los vehículos que verifiquen en la CDMX durante abril 2023, tendrán que solicitar una cita por internet, ingresando a la página de la Secretaría del Medio Ambiente, dando clic en este enlace. Posterior a ello deberán buscar el verificentro más cercano a su alcaldía y rellenar el formulario.

¡Tómalo en cuenta! La documentación necesaria para realizar este trámite, misma que deberás utilizar para emitir tu cita, así como durante el día de la verificación, es



Tarjeta de circulación vigente.

Comprobante de la última verificación.

Copia de factura (en caso de ser vehículo nuevo).

Comprobante de pago de multa por verificación extemporánea (si aplica).

Comprobante de baja/alta de propietario (en caso de cambio de titular).

No contar con multas o pagos de tenencia atrasados.

Costo y calendario de verificación vehicular abril 2023 en Edomex

El Estado de México (Edomex) comparte calendario de verificación vehicular con la capital del país, por lo que los autos que deben realizar este trámite en marzo son los siguientes:



Vehículos con engomado rojo y terminación de placas 3 o 4

Vehículos con engomado verde y terminación de placas 1 o 2

Te compartimos el calendario correspondiente al primer semestre 2023 para llevar a cabo y sin contratiempos la #VerificaciónVehicular2023.



Evita sanciones y programa tu cita con anticipación: https://t.co/003RnMJOzV pic.twitter.com/0pa8fbuPZD — Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) March 28, 2023

El precio de la verificación vehicular en Edomex incrementaron desde el 1 de febrero, con el aumento del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), quedando de la siguiente forma:



Doble cero: mil 37 pesos

Cero: 518 pesos

Tipo 1 y 2: 414.96 pesos

Para realizar el trámite en Edomex deberás acudir con previa cita, la cual se obtiene a través del portal oficial, mediante el llenado correcto del formato, en donde se te soltaran datos como placas, permiso, número de serie o modelo y listo. Únicamente tendrás que efectuar el pago correspondiente para obtener tu comprobante.