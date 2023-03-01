¿Qué autos descansan el 1 de marzo de 2023 por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

El calendario del Hoy No Circula indica cuáles autos descansan este miércoles 1 de marzo de 2023 en la Ciudad de México (CDMX) y la zona conurbada del Estado de México (Edomex).

Para este miércoles los coches que no circulan son los que tienen engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2, de las 5:00 a las 22:00 horas.

Se recuerda que los autos que exentan el Hoy No Circula son los del holograma 0, 00, eléctricos e híbridos.

¿Cuánto se paga de multa por el Hoy No Circula?

Según la legislación de ambas entidades en donde opera el programa, la multa puede ir de los mil a los dos mil pesos en caso de que no se respete el Hoy No Circula.

¿Qué placas no circulan hoy en el Edomex?

Las restricciones son las mismas que en la capital del país por lo que los autos que descansan son los del engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2, de las 5:00 a las 22:00 horas; estas restricciones aplican en 18 municipios conurbados en Edomex.

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Calendario del Hoy No Circula marzo de 2023

*Jueves 2 de marzo: Engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2.

*Viernes 3 de febrero: vehículos con engomado azul, con holograma 1, terminación 9 y 0, holograma 1 y 2.

El calendario del programa puede variar en caso de que se activa la Fase I de la contingencia ambiental, medida informada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), que también indica si hay un Doble Hoy No Circula.

El calendario semanal del programa Hoy No Circula para CDMX y Edomex

Hoy No Circula Sabatino del 4 de marzo de 2023

Para el 4 de marzo, el Hoy No Circula Sabatino será para los autos cuyo holograma sea 1, terminación IMPAR, por ser el primer sábado del mes; además de todos los de holograma 2 y los autos foráneos.

Verificación en CDMX para marzo de 2023

El calendario de la Secretaría del Medio Ambiente indica que durante el mes de marzo los autos que deben hacer la verificación vehicular son los engomado rosa, placas con terminación 7 y 8, además del engomado rojo, placas con terminación 3 y 4.