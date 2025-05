¿Madre de Ovidio Guzmán, cruzó a EU para entregarse al FBI? Esto se sabe

Desde las primeras horas de este lunes 12 de mayo, se reportó que Griselda López, madre de Ovidio Guzmán y exesposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, habría cruzado la frontera con otros parientes cercanos del capo del Cartel de Sinaloa.

Aunque hasta el momento no hay confirmación oficial del Buró Federal de Investigaciones (FBI), con información de Armando Guzmán, corresponsal de Fuerza Informativa Azteca (FIA), esto podría estar relacionado con el posible ingreso de Ovidio al programa de protección de testigos estadounidenses a cambio de declarar contra “El Mayo” Zambada.

¿Exesposa de “El Chapo” Guzmán se entregó ante autoridades de EU?

De manera extraoficial se reportó que este fin de semana, un total de 15 familiares de Joaquín “El Chapo” Guzmán se entregaron voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos, entre ellos Griselda López Pérez.

Por una parte, se especula que podría estar relacionado con preocupaciones de seguridad o con las detención de su hijo en Estados Unidos y un acuerdo de culpabilidad por actividades del Cártel de Sinaloa.

Otros reportes indican que la supuesta entrega voluntaria estaría relacionada con la situación legal de su hijo, también conocido como “El ratón”, quien apenas el pasado 6 de mayo se dio a conocer que habría aceptado declararse culpable de diversos cargos relacionados con narcotráfico, como parte de un acuerdo que le permitiría recibir una condena reducida a cambio de colaborar con el FBI.

Lo que es cierto y no nuevo, es que Ovidio ya no está bajo la custodia de la Oficina Federal de Prisiones (BOP) de Estados Unidos, y es claro que está en poder de los US Marshalls para su cuidado y protección.

#IMPORTANTE | Cerca de 20 familiares de "El Chapo" Guzmán habrían entrado este fin de semana a #EU mediante un acuerdo para protegerlos a cambio de declarar contra "El Mayo" Zambada.



Las versiones indican que ingresaron a #California por la garita CBX del aeropuerto de #Tijuana pic.twitter.com/UoJbF0NyM8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 13, 2025

¿Quién es Griselda López Pérez, exesposa de “El Chapo”?

Griselda López Pérez es una figura clave dentro del entramado familiar del Cártel de Sinaloa. Estuvo casada con Joaquín Guzmán Loera y es madre de varios de sus hijos.

Entre ellos Ovidio Guzmán, también conocido como “El Ratón”, considerado uno de los principales operadores del cártel hasta su captura.

En el pasado fue investigada por autoridades mexicanas por supuestos vínculos con actividades ilícitas como lavado de dinero, aunque nunca fue condenada.

*Información en desarrollo