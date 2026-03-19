Tía pidió 50 mil pesos a sobrino veterinario en CDMX para no denunciarlo: ¿qué hizo?

Un veterinario en la Ciudad de México (CDMX) fue víctima de un intento de extorsión presuntamente por su propia tía, quien le exigió un pago de 50 mil pesos ¿Cuál fue la razón?

Todo ocurrió en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la CDMX. El afectado pidió ayuda a la policía y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegó al lugar para verificar que había pasado.

¿Por qué tía intentó extorsionar a su sobrino veterinario en CDMX?

El veterinario solicitó el apoyo a unos policías en la esquina de la calle 6 y Sur 21, de la colonia Leyes de Reforma Primera Sección.

El reporte de la policía menciona que la mujer exigió el dinero a un médico veterinario. El hombre refirió que su tía le pidió que le diera dinero para que ella no interpusiera una demanda e iniciar una carpeta de investigación en su contra, debido a una supuesta negligencia médica.

Veterinario dio 10 mil pesos a su tía tras extorsionarlo

El hombre agregó que ya le había hecho varios depósitos a su cuenta bancaria y que, minutos antes, le entregó 10 mil pesos y señaló a la posible responsable que se encontraba cerca del sitio.

A solicitud del denunciante, los policías detuvieron a la mujer de 53 años de edad, a quien tras una revisión preventiva le hallaron un sobre con varios billetes y un teléfono celular.

La mujer fue identificada como Liliana "N", quien fue presentada junto con lo asegurado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones pertinentes.

Detienen a preusnto implicado en dobo a consultorio

En otro caso, policías detuvieron a un sujeto que posiblemente participó en el robo de equipo dental en un consultorio ocurrido el pasado 16 de marzo en la calle San Luis Potosí, de la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

La víctima, al revisar las instalaciones, se percató que le faltaba material, equipo especializado, piezas de joyería y facturas de automóviles, con un valor aproximado de 500 mil pesos.

El presunto responsable fue detenido tras robar a un hombre. Cuando los policías patrullaban en la calle Antonio M. Anza, de la colonia Roma Sur, en la misma alcaldía, un ciudadano solicitó su apoyo y les señaló a un hombre que corría metros adelante, quien lo despojó de dinero en efectivo.

Rápidamente iniciaron la persecución del probable responsable y lo interceptaron al interior del parque Ramón López Velarde, en la misma colonia, donde le realizaron una revisión tras la cual le aseguraron la cantidad que el afectado reconoció como de su propiedad.

