Callar o denunciar: Funcionaria amenaza a empleados de Hospital Veterinario en Iztapalapa

Se difundió un documento firmado por Ana Jocelyn Villagrán Villasana, directora de la Agencia de Atención Animal (AGATAN). El texto, dirigido a trabajadores del Hospital Veterinario de la Ciudad de México, ubicado en Iztapalapa, advierte que divulgar información sobre las condiciones internas podría considerarse una falta administrativa grave e incluso una conducta “tipificada penalmente”.

La advertencia llegó después de quejas internas por la falta de insumos y medicamentos , lo que desató críticas entre médicos veterinarios, trabajadores y usuarios del servicio, quienes señalan que el documento busca silenciar denuncias sobre el deterioro del hospital veterinario.

Funcionaria amenaza penalmente a empleados del Hospital Veterinario Iztapalapa

El oficio, firmado por la propia Ana Jocelyn Villagrán Villasana, señala que cualquier trabajador que haga públicas las carencias del hospital podría enfrentar acciones legales ante el Ministerio Público. En otras palabras, el mensaje deja claro que quejarse públicamente podría traer consecuencias judiciales.

MORENA QUIERE SILENCIO: AMENAZAN CON CÁRCEL A VETERINARIOS EN CDMX 🐾⚖️



La directora general de la Agencia de Atención Animal de la CDMX, Ana Jocelyn Villagrán Villasana (@AnaJVillagran, funcionaria del gobierno morenista), emitió un memorándum oficial en el que advierte a… pic.twitter.com/KvljWy9GVL — Anonymous Hispano (@anonopshispano) January 13, 2026

Para el personal, el problema no es solo el tono del documento, sino el contexto: aseguran que desde hace meses enfrentan escasez de medicamentos, falta de insumos básicos y ausencia de servicios especializados, lo que afecta directamente la atención a los animales.

La situación contrasta con lo que el propio Gobierno de la Ciudad de México presumía en 2021, cuando anunció la reapertura del hospital tras la pandemia, destacando su unidad de cuidados intensivos y un área de rehabilitación física para animales.

¿Qué servicios ofrece hoy el Hospital Veterinario en la CDMX?

Para conocer la situación actual, se solicitó información directamente en el Hospital Veterinario de la Ciudad de México. Una encargada del lugar reconoció que, por el momento, el hospital no cuenta con servicios de especialidad.

“Solo estamos dando consulta general, vacunación y desparasitaciones”, explicó. Esto significa que no se atienden casos complejos ni emergencias, algo que ha tomado por sorpresa a muchos usuarios que acuden esperando atención integral para sus mascotas .

Emergencias rechazadas en el Hospital Veterinario de la CDMX

Incluso, durante la visita, una persona acudió al hospital buscando atención urgente para su mascota, pero le negaron el servicio. En su lugar, el personal le recomendó acudir a otras instituciones, principalmente a la UNAM.

“La mayoría de la gente se va a la UNAM , como es una institución universitaria, ahí se pueden apoyar”, señaló la encargada, quien explicó que cerca de la Facultad de Medicina Veterinaria existe un hospital con áreas de especialidad.

En la práctica, esto confirma que el Hospital Veterinario capitalino opera de forma limitada, pese a haber sido presentado como un centro de atención avanzada.

Silencian al personal médico del Hospital Veterinario o tendrán consecuencias legales

La controversia crece porque, mientras el hospital enfrenta carencias evidentes, el personal médico y administrativo se encuentra ante un dilema: guardar silencio o arriesgarse a enfrentar un proceso legal si decide denunciar públicamente las condiciones en las que trabaja.

El caso ha abierto un debate sobre la libertad de expresión de los trabajadores, la transparencia en los servicios públicos y el verdadero estado de una institución que fue anunciada como un referente en atención animal en la capital del país.