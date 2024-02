¿Quién se quedó con la herencia de Vicente Fernández? Hoy 17 de febrero cumpliría 84 años

Vicente Fernández murió cuando tenía 82 años de edad y justo hoy 17 de febrero de 2024, “El Charro de Huentitán” cumpliría 84 años; México lo recuerda con admiración, cariño y respeto.

El 12 de diciembre de 2021, México perdió a una de sus figuras más grandes en el mundo de la música regional; Vicente Fernández murió a los 81 años, debido a una serie de complicaciones de salud derivadas de una caída que sufrió mientras se encontraba en su rancho de “Los Tres Potrillos”. Familiares, amigos y sus fans le recuerdan con cariño pero más allá de eso, en México siempre ha existido la duda acerca de ¿quién se quedó con la herencia de “El Charro de Huentitán”?

¿Cuánto dinero acumuló Vicente Fernández?

Poco tiempo después de que México y el mundo de la música se enteraran acerca de la muerte de “El Charro de Huentitán”, se dio a conocer sobre la enorme fortuna que el cantante de música vernácula, le dejó a su familia.

Conforme a Celebrity Net Worth, un sitio web que informa estimaciones de los activos totales y las actividades financieras de las celebridades, Vicente Fernández logró acumular un patrimonio de 25 millones de dólares, más de 425 millones de pesos.

Sin embargo, la fortuna de Vicente Fernández podría estimarse en mucho más dinero ya que el cantante jalisciense también fue dueño de varias propiedades, entre las que destaca el rancho de “Los Tres Potrillos”, un negocio dedicado a la cría de caballos miniatura, además del centro de espectáculos denominado “Arena VFG”.

“Don Vicente” también tenía una empresa de aviones privados llamada “El Caminante”, además tenía su propio restaurante al interior de “Los Tres Potrillos” en donde se ofrecía una variedad de cortes de carne.

Por si lo anterior no fuera suficiente, “El Charro de Huentitán” también contaba con Infinity, una plataforma de desarrollo llamada que surgió tras la alianza de Grupo Fernández con Universal Music.

¿Quién se quedó con la herencia de Vicente Fernández?

Es bien sabido que hasta hoy, la familia de Vicente Fernández no ha tenido ningún problema sobre la repartición de la herencia del cantante, ya que cada uno de los integrantes de la “dinastía Fernández”, se encuentran de acuerdo.

En un documento que fue presentado por el periodista Jorge Carbajal, se señala que María del Refugio Abarca, mejor conocida como “Cuquita” es la “Legataria, heredera universal y albacea de la sucesión”, esto significa que por ahora es dueña de todos los bienes que dejó Vicente Fernández.

Al respecto, “doña Cuquita” ha señalado que no quiere problemas relacionados con la herencia que dejó su esposo; asegura que “El Charro de Huentitán” dejó todo muy bien organizado con la finalidad de que sus bienes fueran distribuidos entre ella y sus tres hijos, Vicente, Gerardo y Alejandro Fernández: “Él tenía todo arreglado, dejó todo hecho y aquí no tenemos ningún problema de herencias, aquí no hay pelea”, señaló “doña Cuquita”, quien agregó que respetará la voluntad de su difunto esposo.