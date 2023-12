Vicente Fox reaparece en ‘X’ tras suspensión por llamar “dama de compañía” a Mariana Rodríguez

El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, regresó a X, antes Twitter, tras una suspensión de casi un mes por llamar ‘dama de compañía’ a Mariana Rodríguez, quien aspira a la alcaldía de Monterrey, Nuevo León, por el partido Movimiento Ciudadano en las elecciones del 2024.

La cuenta fue suspendida el pasado 27 de noviembre cuando el propio Vicente Fox anunció que recibió la penalización sin notificación previa, por lo que manifestó que su equipo de trabajo se encontraba intentando recuperar el acceso lo más pronto posible.

“Quiero informarles que mi cuenta de Twitter ha sido suspendida sin notificación alguna y de forma arbitraria. Estamos trabajando para resolver este problema”, publicó en la red social Instagram.

Llamó “dama de compañía” a Mariana Rodríguez

El conflicto entre el exmandatario mexicano y Marian Rodríguez inició el pasado 27 de noviembre cuando Vicente Fox respondió un mensaje en el que se dirigió a Samuel García y su esposa con la siguiente expresión: “Pedro, cuéntanos la historia, hay mucho detrás de esa sonrisa y esa dama de compañía”.

La frase rápidamente fue condenada por activistas, políticos y la propia Mariana Rodríguez, quien le exigió una disculpa por sus dichos y afirmó que su avance en todos los ámbitos no está ligado a un hombre.

“Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar”, replicó.

Denuncian a Vicente Fox por violencia política de género

Un día después, Movimiento Ciudadano, a través de Jorge Álvarez Máynez, anunció que el partido presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por violencia política con elementos de género tras llamar “dama de compañía” a Mariana Rodríguez.

“No vamos a permitir que el PRIAN enlode la contienda con bajezas y mentiras, como ya han hecho en el pasado. Su desesperación debe tener límites”, escribió en sus redes sociales.