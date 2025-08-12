Con pruebas en mano, víctima de asalto en Polanco denuncia trabas en Fiscalía CDMX: “Te quieren cansar”

Lo que para Miguel Navarrete debía ser un trámite empático para llevar ante la justicia a quienes lo asaltaron en Polanco, CDMX, se convirtió en una maratón de frustración. Con fotos de los responsables usando sus tarjetas y las evidencias claras, acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero el sistema parecía tener un objetivo contra la víctima de asalto: que abandonara su caso.

“Todo está hecho para que te canses y te rindas”, escribió en redes sociales al relatar su experiencia. Desde que presentó su denuncia, encontró obstáculos absurdos: funcionarios que lo enviaban a otros sectores, solicitudes de llamar al 911 para un folio que no aplica en este tipo de delitos y una evidente falta de interés en recibir las pruebas.

Justicia ciega en CDMX

Miguel recuerda que la asistente del Ministerio Público intentó redirigirlo sin siquiera revisar su denuncia previa. “Me dijeron que llamara al 911… lo hice enfrente de ellos y, como era obvio, me dijeron que no podían atenderme. Y la respuesta fue un simple: ‘Ah, ok’”.

Al mostrar las fotos desde su teléfono, un policía de investigación le exigió llevarlas en una memoria USB, negándose a recibirlas por correo o mensajería instantánea.

Cuando acudió al Ministerio Público con el dispositivo, lo regresaron con la policía de investigación. “Se pasan la pelotita como si su trabajo fuera cansar al ciudadano”, lamentó.

En cinco horas de trámite, la denuncia quedó como una vaga lista de pertenencias robadas, sin interés por identificar a los responsables. “No es una suposición, tengo las fotos, las pruebas y los responsables plenamente identificados; ya no hay pretextos. Lo único que falta es que la autoridad actúe”, afirmó.

Su caso encendió la indignación en redes, donde usuarios compartieron experiencias similares y denunciaron que, en México, la justicia parece depender más de la insistencia de la víctima que de la voluntad de las autoridades.

