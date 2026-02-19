VIDEO: Abuelita baña a “therian” que fingía orinar en Veracruz; así fue la reacción viral

El fenómeno de los "therians" ha vuelto loco el mundo de las redes sociales. Hace poco se viralizó el video de una mujer de la tercera edad que, lejos de sorprenderse al ver a un "therian" fingiendo orinar en la pared de un negocio en Coatzacoalcos, Veracruz, decidió tomar cartas en el asunto.

La naturalidad de la señora, su reacción sin filtros y lo surrealista al puro estilo mexicano, hicieron que el video se compartiera en cuestión de horas.

Mujer veracruzana le arroja agua a "Therian"; así fue el momento.

En las imágenes compartidas se puede observar cómo un sujeto caracterizado de perro camina en cuatro patas sobre la banqueta y, como si fuera de lo más normal del mundo, levanta la pierna simulando orinar en la pared de una dulcería.

En ese momento, una mujer que se encontraba en un negocio aledaño se asomó al notar lo que ocurría. Sin pensarlo dos veces, tomó un recipiente con agua y se lo arrojó para ahuyentarlo.

Más que un "baño de realidad", la reacción fue inmediata. El "therian" salió corriendo del lugar, tal como lo haría un animal al ser sorprendido.

#CHITE. Una abuelita espantó a un “therian” que le orinó la pared de su negocio en Coatzacoalcos (México). La anciana le arrojó agua al individuo con problemas de identidad cuando simulaba hacer necesidades en el muro, hecho que fue grabado en video y haciéndose viral en las R/S. pic.twitter.com/0TkpTsGbCA — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 18, 2026

¿Qué son los "therians"?

En redes sociales se han multiplicado los videos de personas que se identifican como "therians". Ladran, maúllan, caminan en cuatro patas y utilizan máscaras, colas y hasta garras.

Aunque se aleja de lo que muchos consideran “normal”, el término "therian" proviene del griego therion, que significa “bestia” o “animal”. De acuerdo con la propia subcultura, se definen como personas que experimentan una identificación, mental o espiritual, con un animal específico, conocido como theriotype.

Aclaran que no creen ser animales físicamente, pero sí sienten una conexión profunda con uno. Pero este fenómeno ha abierto un debate más profundo.

Especialistas señalan que este tipo de expresiones pueden estar relacionadas con la búsqueda de identidad, el sentido de pertenencia y, en algunos casos, con sentimientos de soledad o dificultad para vincularse socialmente.

Cuando no existen límites claros o una estructura familiar sólida, estas conductas pueden reforzarse. Pero esta búsqueda de identidad personal no puede confundirse con una enfermedad mental o cualquier otra patología.

