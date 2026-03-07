VIDEO: Agreden a reportero de Azteca Noticias durante cobertura en Hidalgo

Un mando policial en el estado de Hidalgo intentó censurar a un compañero reportero de Azteca Noticias, durante la cobertura de un operativo.

Durante un operativo en Atotonilco de Tula el coordinador regional de la Secretaria de Seguridad Publica Estatal, Abraham Ángeles, agredió al videreportero de Azteca Noticias, Francisco Reyes.

El policia le quitó su equipo y lo retuvo durante varios minutos, bajo el falso argumento de que habia sobrepasado el permitero de seguridad. Con total prepotencia, hasta jaloneo a nuestro compañero.

Periodista graba a policía

El periodista agredido documentó el momento en video y se observa cuando el oficial lo empuja y lo jalonea para retirarlo del área donde se realizaba el operativo, argumentando que habpia rebasado los limites de resguardo, cuando no fuer así.

De acuerdo con el reportero, el policía intentó presentarlo ante las autoridades bajo el argumento de que sería requerido como “testigo”.

El periodista aseguró que se encontraba fuera del cerco de la policía y a una distancia considerable de las acciones que realizaban los agentes.