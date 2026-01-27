VIDEO: Bebé cae de camioneta en movimiento en California; investigan abuso infantil

Un hecho sorprendente -y preocupante- ocurrió en Fullerton, California , donde un bebé cayó de una camioneta tipo SUV en movimiento, mientras el vehículo realizaba una vuelta en una intersección concurrida; así quedó captado en un video que se viralizó en redes sociales.

El video del accidente que se volvió viral

El incidente ocurrió en el cruce de las calles N. Euclid y W. Malvern Ave. Según las imágenes, la camioneta negra giraba cuando, de manera repentina, la puerta del pasajero se abrió, proyectando al menor hacia el pavimento.

En el video se aprecia cómo el vehículo se detiene bruscamente, casi provocando un choque, mientras una mujer baja rápidamente del lado del conductor para recoger al pequeño y volver a subirlo a la unidad antes de huir del sitio.

Identifican a la madre y logran su arresto

Aunque se cree que el incidente ocurrió el 20 de enero, fue hasta el 24 de enero de 2026 cuando un testigo se presentó ante las autoridades, lo que permitió dar con el paradero de los involucrados.

Con la información del vehículo, oficiales del Departamento de Policía de Fullerton ubicaron un domicilio en la ciudad de La Habra, donde localizaron a la mujer identificada como Jacqueline Hernández, de 35 años, madre del menor.

Jacqueline Hernández fue arrestada e ingresada a la cárcel de Fullerton, donde enfrenta cargos graves por abuso infantil , según confirmaron las autoridades locales.

¿Cuál es el estado de salud del menor que cayó de camioneta en movimiento?

Tras el hallazgo, el menor, de 19 meses de edad, fue trasladado de inmediato a un hospital cercano. Los médicos informaron que, el pequeño presentaba lesiones derivadas de la caída, aunque se espera que tenga una recuperación completa.

