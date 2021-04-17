VIDEO: Bomberos ‘mecen’ una vaca por los cielos para rescatarla

Una verdadera odisea vivieron los bomberos de la Comunidad de Madrid cuando acudieron a rescatar a una vaca que cayó a un barranco y requirió de una estrategia muy precisa de auxilio para salir ilesa de ese lugar en helicóptero.

Los hechos ocurrieron en la localidad El Molar y fue la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid 112 la que dio a conocer la hazaña en sus redes sociales.

Según medios locales, el animal cayó al barranco, así que los ganaderos encargados de su cuidado limpiaron la zona y quitaron las ramas para que saliera; sin embargo, se metió más abajo y quedó atrapada entre los árboles.

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La agencia explicó que fue necesario utilizar un helicóptero del Grupo Especial de Rescate de Altura (GERA) para sacar a la vaca del barranco, que tiene una profundidad de aproximadamente 40 metros, lo cual dificultaba la operación.

En el video que compartieron en sus redes sociales se observa a varios rescatistas que bajaron hasta la zona donde se encontraba el animal, al cual notaron “muy nervioso”, por lo cual tuvieron que sedarlo.

Una vez que el efecto del sedante durmió a la vaca, los rescatistas le colocaron un arnés y posteriormente, apareció el helicóptero que la “meció” por los cielos para ponerla a salvo.

#GERA de #BomberosCM rescata con el helicóptero a una vaca que había caído por un terraplén de unos 40 metros de altura a una zona de muy difícil acceso en #ElMolar.

La vaca se encuentra aparentemente en buenas condiciones ya en su explotación ganadera. pic.twitter.com/23gomoQfps — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) April 15, 2021

Sana y salva fue como “voló” esta vaca para salir del barranco

La agencia indicó que la vaca estaba perdida desde el pasado sábado y se encontraba atrapada en el barranco, así que al recibir la llamada de auxilio, no dudaron en acudir para devolverla con sus dueños.

“Nos han llamado por una vaca que había caído por un precipicio, que llevaba bastante tiempo y no podía salir, entonces hemos accedido hasta ella y hemos tenido que anestesiarla, gracias al veterinario que nos proporcionó la inyección”, detalló Carlos Ortega, jefe de dotación de GERA.

La zona era bastante estrecha, pero el apoyo del helicóptero permitió “sacarla volando” de manera segura por medio de un arnés especial para animales.

De acuerdo con medios locales, la vaca no tenía ninguna herida y estaba en buenas condiciones de salud, además fue devuelta al centro ganadero a donde pertenece.

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