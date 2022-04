VIDEO: Joven le jala cabello a Debanhi afuera de la quinta

Nuevo León.- Cada día que avanza surgen nuevos detalles del caso Debanhi Escobar y en esta ocasión circula un video en el que se observa a una joven jalándole en cabello afuera de la quinta “El Diamante”.

En un momento de la madrugada, Debanhi salió corriendo mientras es perseguida por un joven quien la alcanza e intenta detenerla; sin embargo, ella parece defenderse y lo golpea, incluso le da una patada para que se aleje.

Amigas de Debanhi la habrían jalado del cabello afuera de la quinta

Asimismo, en el video se ve a otros jóvenes acercarse a Debanhi para presuntamente intentar ayudarla, pero según el testimonio de las amigas y otros invitados, la joven manotea e insulta a quienes la rodean y muerde a uno de los asistentes.

En la continuación del video, que no había sido mostrado por las autoridades, se observa que Debanhi vuelve a correr y detrás de ella van dos jóvenes; una de ellas la alcanza por la espalda y le jala el cabello de una forma agresiva.

Previamente, el padre de Debanhi, Mario Escobar dijo que la Fiscalía le mostró cinco o seis videos y en uno de ellos se aprecia que una de las amigas de su hija le jala el cabello con una “fuerza brutal”.

El señor Mario cree que la pelea entre su hija y las amigas fue el motivo por que el que estas últimas la enviaron sola en un taxi por aplicación.

Padre de Debanhi presentará la necropsia que hizo experto privado

Mario Escobar obtuvo la carpeta de investigación del caso sobre la muerte de la joven de 18 años, que consiste en seis tomos y que, en un principio, estuvo en poder de la Fiscalía de Desaparecidos.

Además, el padre de familia indicó que este viernes, dará a conocer el resultado de la necropsia que él mandó a hacer con un experto privado, y que será comparada con la que realizó la Fiscalía.

Tras más de siete horas dentro del Centro de Justicia para las Mujeres, el padre de Debanhi Escobar reveló la existencia de más videos que él no había visto; sin embargo, éstos ya han sido difundidos en algunos medios de comunicación.

“Muchos (videos) no se debieron haber filtrado (...) y bueno, ya el Fiscal está trabajando en eso, para verificar de dónde y de quién salió esa filtración (...) él tomará las medidas correspondientes. Simple y sencillamente en esos videos hace falta mucha información (...) nos corresponde decir qué es lo que pasó, que no es lo que pasó, por eso ahora (...) me entregan toda la carpeta, me entregan los videos (...) ya con mis abogados vamos a analizar y desmentir”, aseguró el papá de Debanhi.