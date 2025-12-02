Detienen a mujer que fue captada en video golpeando a niña en calles de Guadalupe, NL

La detienen por maltrato infantil. La mujer que fue captada en video golpeando brutalmente a una niña en calles de la colonia Tierra Propia, en Guadalupe, Nuevo León, ya fue capturada por autoridades municipales y estatales.

La imagen, que exhibe un golpe directo en la cabeza de la menor, encendió alertas inmediatas y derivó en una investigación urgente debido a la presunta violencia constante ejercida contra la niña.

De acuerdo con el alcalde Héctor García, la denuncia fue presentada desde primeras horas por el propio municipio, lo que dio pie a la intervención de Seguridad Pública, Prevención del Delito y la Secretaría de la Mujer. El edil confirmó que la menor estaría sujeta a un entorno de agresiones repetidas, por lo que se activaron los protocolos de protección y seguimiento.

Autoridades detienen a mujer tras ser captada golpeando a niña en Guadalupe; la menor recibe atención

Aunque el video se hizo viral recientemente, las autoridades estatales aclararon que la niña ya se encontraba bajo resguardo desde días atrás, en instalaciones especializadas, como medida preventiva ante los señalamientos de maltrato.

El alcalde aseguró que la menor está físicamente estable y bajo supervisión profesional para evaluar su estado emocional y determinar las medidas que garanticen su seguridad a largo plazo.

La detención ocurrió luego de que se identificara plenamente a la mujer señalada como responsable, presuntamente madre de la menor.

Agresión de mujer contra menor en Guadalupe no sería la única

Según testimonios difundidos por vecinos, la violencia no sería un hecho aislado: describen episodios anteriores en los que la niña habría sido golpeada en la vía pública e incluso expuesta sin ropa mientras recibía agua fría como forma de castigo.

Autoridades actúan rápidamente y detienen a madre agresora

Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad domiciliaria, muestran el impacto directo que provoca la caída de la menor al suelo. Este material detonó indignación generalizada en redes sociales y presiones para que la autoridad actuara de inmediato.

El DIF estatal confirmó que la niña permanece resguardada y en evaluación integral, mientras la mujer enfrenta procesos legales por presunto maltrato infantil. Las autoridades reiteraron que mantendrán vigilancia en la zona para atender cualquier otra denuncia relacionada con violencia familiar.