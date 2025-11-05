Rescatan a niño abandonado en una casa de Iztapalapa; lo encontraron en condiciones deplorables

Este martes 4 de noviembre, un niño de aproximadamente tres años fue rescatado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), luego de ser encontrado solo y en condiciones insalubres dentro de una casa en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con vecinos, el menor llevaba varias horas llorando y pidiendo por su mamá, por lo que de inmediato se dio aviso a las autoridades.

Rescatan a niño de una casa en Iztapalapa, CDMX; llevaba varias horas encerrado

Los hechos se registraron en una vivienda ubicada sobre Canal de Río Churubusco, entre las calles Cosmógrafos y Diplomáticos, en la colonia San José Aculco.

Según el comunicado, policías realizaban patrullajes cuando un hombre se acercó a pedir ayuda al escuchar el llanto del pequeño, que al parecer llevaba horas sin comer algo.

Los oficiales ingresaron al domicilio con apoyo de vecinos y, al subir al segundo piso, encontraron al menor sucio, desnutrido, sin zapatos y sin ropa en la parte inferior del cuerpo.

Además de estar deshidratado y con frío, se notaba asustado y lloraba de forma constante, por lo que de inmediato fue cubierto y puesto bajo resguardo.

Madre llegó en aparente estado de ebriedad

Tras arroparlo y ofrecerle agua, una mujer llegó al lugar afirmando ser la madre; sin embargo, se presume que se encontraba en estado de ebriedad.

Sumado a que no pudo comprobar el parentesco, tanto el pequeño como la mujer, fueron trasladados ante el Ministerio Público para verificar la relación entre ambos y determinar su situación legal.

Abandono infantil: un problema creciente en CDMX

La capital del país ocupa el segundo lugar a nivel nacional en casos de abandono de menores, solo por debajo del Estado de México (Edomex).

Un número que enciende las alertas, ya que también han incrementado los reportes de niñas, niños y adolescentes que sufren maltrato infantil, así como negligencia y omisión de cuidados.

El Código Penal contempla en su artículo 200 que ejercer violencia física, psicoemocional, económica o cualquier tipo de daño contra un menor puede derivar en penas de uno a seis años de prisión, además de la pérdida de derechos como la patria potestad o tutela.

Esto incluye actos que pongan en riesgo la integridad de niñas y niños, como dejarlos solos por periodos prolongados o sin condiciones básicas de cuidado, higiene y alimentación.

¿Cómo denunciar abandono o maltrato infantil en CDMX?

Si eres testigo de este tipo de delitos, puedes presentar un reporte de forma anónima, pero lo importante es que no te quedes callado. Algunas vías para pedir ayuda o denunciar son:

