Campesinos se enfrentan al Ejército por plantíos de amapola en Guerrero

Campesinos del municipio Heliodoro Castillo, Guerrero, se enfrentaron el martes a elementos del Ejército en la comunidad de Los Hoyos, una de las zonas de mayor producción de amapola.

Pobladores denunciaron que los soldados irrumpieron alrededor de las 5 de la mañana en el municipio, donde golpearon a los campesinos y catearon las casas.

@DeniseMaerker te hago llegar este video de lo ocurrido en la #sierra de #Heliodorocastillo para que lo presentes por fabor en tu espacio de noticias atiende nuestras denuncias encontra de los #militares Que irrumpieron violentamente golpeando #mujeresYniños #Justicia pic.twitter.com/Omodmt99H9 — Reynaldo Oliveros lopez (@Reynald77888096) February 17, 2021

Indicaron que la irrupción de los soldados se debió a que el lunes los habitantes impidieron que las fuerzas castrenses destruyeran sus plantíos de amapola que se encuentran en esa zona.

Terrible enfrentamiento en #Guerrero entre ejercito y campesinos cuando iban a quemar plantios de amapola espero NO haya muertos pic.twitter.com/K7K4BO2BrV — Ignacio Hernandez El Prieto Chulo y #MeCansoGanso (@pocopelo23) February 17, 2021

Pero no fue la única denuncia, ya que pobladores de El Fresno, municipio de Chilpancingo, denunciaron que helicópteros del Ejército fumigaron sus plantíos de amapola, pero además perjudicaron sus milpas y los árboles de aguacate, “agarraron parejo”.

AMLO dice que es momento de buscar opciones a los plantíos de amapola

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que se va ampliar el programa sembrando vida y dijo que es momento de buscar opciones alternativas para ir sustituyendo esos cultivos.

“En el informe de seguridad se habló de una agresión a personal del Ejército de pobladores de guerrero, porque se está llevando a cabo un plan de erradicación de plantíos, entonces la gente se opone”, dijo el presidente López Obrador.

El mandatario dijo que hoy van a presentar el plan alternativo y adelantó que habrá resistencia de los grupos delictivos, pero los campesinos van a cambiar de cultivos.

“Estoy seguro de que me van a escuchar, porque siempre nos han tenido confianza en Guerrero, hay que ir buscando opciones, alternativas y es el momento, hay condiciones inmejorables, para que se vayan sustituyendo esos cultivos por otros. Van a estar intentando los grupos delictivos seguir con lo mismo, pero los campesinos, los productores, estoy seguro que van a cambiar de cultivo, porque muchos lo hacen porque no tienen otra opción, porque no han tenido apoyo”, dijo el mandatario al indicar que encontraron unos plantíos de coca en Atoyac.