VIDEO: Captan a Adán Augusto viendo partido de futbol durante comparecencia de Hacienda

Mientras el secretario de Hacienda, Édgar Amador, explicaba los detalles del Primer Informe de Gobierno ante el Senado de la República, los reflectores no estaban puestos en las cifras fiscales, sino en la pantalla de una tableta... el caso de Adán Augusto López y su “amor” por un partido de futbol.

Adán Augusto López Hernández, coordinador de la bancada de Morena, fue sorprendido siguiendo un partido de la Champions League entre Barcelona y el París Saint Germain, en plena sesión.

El legislador apareció en imágenes y videos con la tableta sobre sus piernas y un audífono inalámbrico colocado en su oído izquierdo. A unos metros, se escuchaban discursos a favor y en contra de la política económica impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Él, en cambio, parecía más interesado en la jugada ofensiva del Barcelona que en las proyecciones de deuda pública.

Aunque las imágenes circularon de inmediato en redes sociales, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto, optó por no emitir comentarios al respecto.

Adán Augusto en polémica: El caso de La Barredora y Hernán Bermúdez

Este episodio se suma a una lista de controversias recientes. Al senador tabasqueño se le ha vinculado a Hernán N., presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, además de enfrentar críticas por presuntas irregularidades en sus declaraciones fiscales.

En medio de la presión, Adán Augusto aseguró haber pagado casi 23 millones de pesos en impuestos por los ingresos que recibió en 2023 y 2024, cuando buscaba la candidatura presidencial de Morena. Aun así, los cuestionamientos persisten, y ahora su imagen aparece más ligada a un partido de futbol que a la discusión legislativa.

En medio de acusaciones, Sheinbaum respalda gestión de Adán Augusto en Tabasco

La anécdota futbolera se sumó a un contexto más amplio. Horas antes, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió públicamente la administración de López Hernández en Tabasco, señalando que durante su mandato se logró una reducción en los índices delictivos después de un repunte previo a 2018.

No obstante, tras su salida para ocupar la Secretaría de Gobernación y la llegada de Carlos Merino como gobernador interino, la tendencia volvió a fluctuar. En diciembre de 2024, incluso, se ordenó la destitución de Hernán Bermúdez Requena como titular de Seguridad Pública en la entidad.