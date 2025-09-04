Hasta 100% de descuento en multas y trámites vehiculares en Baja California; así lo puedes obtener
Si traes arrastrando multas, Baja California puso en marcha el programa de condonación de multas con varios descuentos; descubre cómo obtenerlo.
Como una forma de poner al corriente a los contribuyentes, el Gobierno de Baja California anunció un programa de condonación de multas y recargos fiscales y vehiculares, vigente de septiembre a diciembre de 2025
Si tienes placas, tarjeta de circulación o licencia de conducir ya vencidas, así como algún otro recargo fiscal, puedes aprovechar que durante este mes habrá descuentos de hasta el 100%.
¿Quiénes pueden acceder a la condonación de multas?
De acuerdo con el decreto publicado en el periódico oficial del Estado, el programa va dirigido a personas físicas y morales que cuenten con adeudos generados antes del 31 de agosto, y aplica en los siguientes casos:
- Canje extemporáneo de placas y tarjetas de circulación generados hasta el 31 de marzo de 2025, para vehículos con placas expedidas en 2022 o posteriores.
- Multas vehiculares pendientes.
- Derechos por pago extemporáneo de licencias de conducir.
- Adeudo fiscales
Para poder obtener dichos descuentos es importante que el trámite lo realices en las oficinas de Recaudación de Rentas o en línea a través de su sitio oficial.
Descuentos por mes en multas y recargos en Baja California
Ten en cuenta que estos beneficios varían según el mes de pago, y se aplica de forma progresiva:
- Septiembre: 100% de condonación
- Octubre: 75% de condonación
- Noviembre: 50% de condonación
- Diciembre: 25% de condonación
¿Cómo obtener el descuento de condonación en Baja California?
- Revisa que las multas o derechos extemporáneos correspondan a los periodos establecidos.
- Ingresa al sitio https://www.bajacalifornia.gob.mx/ y elige el trámite a realizar
- Acude a las oficinas de Recaudación de Rentas si se opta por el trámite presencial, y checa que los documentos estén en regla.
Otro de los beneficios para los contribuyentes, es que se pueden pagar estas multas en parcialidades, aunque solo se aplicara el 50% de descuento en los siguientes casos
- El plazo de pago no exceda los seis meses.
- Se realice un pago inicial mínimo del 25% dentro del periodo de vigencia del decreto.
Con este programa, las familias y contribuyentes de Baja California tienen una oportunidad para regularizar su situación fiscal y vehicular con descuentos significativos, aprovechando los últimos meses del año.