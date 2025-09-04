Hasta 100% de descuento en multas y trámites vehiculares en Baja California; así lo puedes obtener

Como una forma de poner al corriente a los contribuyentes, el Gobierno de Baja California anunció un programa de condonación de multas y recargos fiscales y vehiculares, vigente de septiembre a diciembre de 2025

Si tienes placas, tarjeta de circulación o licencia de conducir ya vencidas, así como algún otro recargo fiscal, puedes aprovechar que durante este mes habrá descuentos de hasta el 100%.

¿Quiénes pueden acceder a la condonación de multas?

De acuerdo con el decreto publicado en el periódico oficial del Estado, el programa va dirigido a personas físicas y morales que cuenten con adeudos generados antes del 31 de agosto , y aplica en los siguientes casos:



Canje extemporáneo de placas

Multas vehiculares pendientes.

Derechos por pago extemporáneo de licencias de conducir.

Adeudo fiscales

Para poder obtener dichos descuentos es importante que el trámite lo realices en las oficinas de Recaudación de Rentas o en línea a través de su sitio oficial.

Descuentos por mes en multas y recargos en Baja California

Ten en cuenta que estos beneficios varían según el mes de pago, y se aplica de forma progresiva:



Septiembre: 100% de condonación

Octubre: 75% de condonación

Noviembre: 50% de condonación

Diciembre: 25% de condonación

¿Cómo obtener el descuento de condonación en Baja California?

Revisa que las multas o derechos extemporáneos correspondan a los periodos establecidos. Ingresa al sitio https://www.bajacalifornia.gob.mx/ Acude a las oficinas de Recaudación de Rentas si se opta por el trámite presencial, y checa que los documentos estén en regla.

Otro de los beneficios para los contribuyentes, es que se pueden pagar estas multas en parcialidades, aunque solo se aplicara el 50% de descuento en los siguientes casos



El plazo de pago no exceda los seis meses.

Se realice un pago inicial mínimo del 25% dentro del periodo de vigencia del decreto.

Con este programa, las familias y contribuyentes de Baja California tienen una oportunidad para regularizar su situación fiscal y vehicular con descuentos significativos, aprovechando los últimos meses del año.