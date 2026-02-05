VIDEO: Fingió ser cliente y encañonó al cajero por asalto de 4 mil pesos en la Juárez

La inseguridad volvió a golpear a los comercios de la alcaldía Cuauhtémoc, en la zona centro de la CDMX. En las últimas horas, se ha viralizado un video que muestra el momento exacto en que un sujeto, haciéndose pasar por cliente, perpetra un asalto con violencia al interior de una tienda de conveniencia ubicada en la calle de Hamburgo, en la emblemática colonia Juárez.

El material audiovisual, que ya circula en plataformas como X (antes Twitter) y Facebook, ha generado indignación entre los vecinos de la zona, quienes exigen mayor vigilancia en este corredor comercial y turístico.

Captan en VIDEO el asalto a tienda de la colonia Juárez

El modus operandi del agresor fue calculado. En las imágenes se observa cómo ingresa al establecimiento con tranquilidad, acercándose al mostrador bajo el pretexto de comprar algunos productos e incluso preguntando si podía realizar un retiro de efectivo. Esta acción sirvió para distraer al empleado y verificar el entorno.

Segundos después, la situación cambió drásticamente. El sujeto sacó un arma de fuego de entre su ropa y apuntó directamente al joven encargado. Según el reporte de los hechos, el criminal exigió la entrega inmediata de 4 mil pesos.

Ante la negativa del trabajador, quien aseguró nerviosamente no contar con esa cantidad en la caja, el delincuente elevó el nivel de violencia.

"¿Cómo le hacemos?", increpó el asaltante mientras, frente a la víctima, cortaba cartucho para dejar claro que el arma estaba lista para disparar. Sin más opciones y temiendo por su vida, el empleado entregó el dinero disponible en ese momento. Con el botín en mano, el agresor salió del local y escapó con rumbo desconocido.

Violento #asalto en la calle Hamburgo, Col. #Juárez. 🔴⚠️



Un sujeto fingió una compra para encañonar al cajero de un negocio. Pese a que la víctima no tenía los 4 mil pesos exigidos, el criminal cortó cartucho para obligarlo a entregar el dinero de la caja. El asaltante escapó a… pic.twitter.com/DcUXvmxJQC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 5, 2026

¿Qué hacer durante un asalto a mano armada?

Este tipo de situaciones son críticas y la reacción de la víctima puede marcar la diferencia entre un susto y una tragedia. Expertos en seguridad recomiendan seguir este protocolo de supervivencia si te ves envuelto en un robo con violencia:



Mantén la calma: Aunque es difícil, intenta respirar y no hacer movimientos bruscos que puedan poner nervioso al agresor. No te resistas: Lo material se recupera, la vida no. Entrega lo que te pidan sin discutir ni intentar negociar, tal como lo hizo el cajero de la colonia Juárez. Manos visibles: Mantén siempre tus manos donde el asaltante pueda verlas para que no piense que vas a sacar un arma o activar una alarma. Memoriza características: Sin mirar fijamente a los ojos (lo cual puede ser retador), trata de recordar detalles como tatuajes, cicatrices, acento, estatura o ropa. Esto será vital para la denuncia.

¿Cómo denunciar un delito en CDMX de forma anónima?

Si reconoces al sujeto del video o tienes información sobre bandas delictivas operando en la alcaldía Cuauhtémoc, no es necesario que pongas en riesgo tu integridad. Las autoridades capitalinas cuentan con canales seguros:

