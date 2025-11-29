VIDEO | Lo esperaron, asaltaron y MATARON: graban balazos a custodio en CDMX

Un custodio perdió la vida al ser baleado en un asalto cuando se encontraba llegando a un edificio de la calle Aguascalientes, en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX); el ataque quedó grabado.

Los hechos fueron grabados por una cámara cercana al lugar donde varios sujetos, entre ellos algunos vistiendo uniformes como los que se usan en construcción, lo esperaron para quitarle el dinero.

Disparan contra custodio en CDMX: lo estaban esperando

La víctima fue interceptada por varias personas, pero al momento del robo, le dispararon en la cabeza. El hombre era custodio de una empresa de traslado de valores, quien perdió la vida por un disparo cuando estaba en las escaleras de acceso a un edificio.

De acuerdo con los primeros reportes, el custodio que realizaba recorrido de recuperación y entrega de dinero con dos compañeros más, bajó de la camioneta en la que viajaban y, al ingresar a un inmueble, se aproximaron tres sujetos que le robaron los paquetes de dinero y su arma de cargo, le dispararon en la cabeza para después darse a la fuga.

Así fue el momento exacto de ataque a custodio en la Roma

Una cámara de seguridad grabó el asalto al personal de una empresa de traslado de valores. Al menos seis personas participan en el asalto, tres de ellos vestidos como trabajadores de la construcción.

Someten a un custodio en la banqueta, mientras que un cómplice sale corriendo del inmueble con una maleta, sube a una motocicleta donde ya lo esperaban y escapan.

En tanto, los otros dos criminales disparan hacia dentro del edificio. Todos huyeron y aún no se sabe el monto de lo robado, en tanto, ya buscan a los responsables.

La zona fue acordonada y de los hechos se informó al agente del Ministerio Público para los servicios periciales correspondientes, en tanto se da seguimiento a los tripulantes de dos motocicletas, posibles responsables, a través de un cerco virtual y los policías en campo.