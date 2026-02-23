El rostro del fugitivo más buscado: Las 3 fotos de “El Mencho” que mostraban las etapas del narcotraficante que lideraba el CJNG

Antes de la detención y muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) mantenía un foco prioritario sobre su rostro. Con el objetivo de facilitar su identificación y captura, las autoridades estadounidenses difundían de manera estratégica tres fotos de "El Mencho" que mostraban distintas etapas y rasgos del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que llevara directamente al arresto o condena del fugitivo más buscado de la DEA. "El Mencho" fue capturado este 22 de febrero de 2026, durante un operativo en Jalisco. El capo murió mientras era trasladado, debido a las heridas sufridas durante el enfrentamiento.

"El Mencho" en fotos

Las tres imágenes difundidas por la DEA que buscaban que la ciudadanía pudiera reconocer a Oseguera Cervantes bajo distintas apariencias:



Primera foto: En blanco y negro, mostraba a un "Mencho"

Segunda foto (central): Era la imagen más utilizada en fichas de búsqueda; en ella, el sujeto aparecía con un bigote marcado y mirando fijamente a la cámara, posiblemente en el momento más joven que se tiene registro.

Tercera foto: Presentaba al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación con una camisa roja y facciones que sugieren el paso del tiempo, siendo una referencia clave para su posible apariencia actual. También con el color de la piel un poco más clara

Además de estas imágenes, la ficha técnica de localización describía a Nemesio Rub´n Oseguera como un hombre de raza blanca, ojos color café, cabello negro, una estatura aproximada de 1.70 metros (5' 7") y un peso de cerca de 68 kilogramos (150 libras).

La DEA tiene 3 fotos CLAVE para capturar a “El Mencho”, líder del CJNG

¿Quién era Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho"?

"El Mencho" fue cofundador y líder del CJNG, organización que surgió alrededor del año 2011 de los remanentes del Cartel del Milenio. Bajo su mando, este grupo criminal logró independizarse de estructuras financieras como "Los Cuinis" y expandió sus operaciones a más de 40 países.

Desde 2017, Oseguera enfrentó múltiples acusaciones en Estados Unidos. La acusación más reciente, de abril de 2022, le imputaba cargos por:



Liderar una empresa criminal continua.

Conspiración para fabricar y distribuir metanfetamina, cocaína y fentanilo para su importación a EE. UU..

para su importación a EE. UU.. Uso de armas de fuego relacionadas con el tráfico de drogas.

México, ¿un refugio para narcos? CJNG y “El Mencho” se ha expandido por casi todo el país

El imperio criminal del CJNG: Fentanilo y más allá

Para el gobierno estadounidense, el CJNG representa una de las amenazas más significativas para la salud y la seguridad nacional. La organización genera miles de millones de dólares en ganancias a través de laboratorios clandestinos en México y redes de distribución que operan en casi los 50 estados de la Unión Americana.

Además del tráfico de drogas sintéticas, el cartel ha diversificado sus actividades ilícitas para proteger sus activos, incursionando en:



Robo de combustible (huachicol).

Extorsión y tráfico de personas.

Fraudes inmobiliarios y de tiempos compartidos para el lavado de dinero.

Otras fotos de “El Mencho” extraoficiales que han trascendido para intentar lograr su captura |Redes

A la par de la búsqueda de Oseguera Cervantes, las autoridades estadounidenses también ofrecen recompensas de hasta 5 millones de dólares por otros líderes de la organización, como Audias Flores-Silva y Juan Carlos Valencia González.

