Milagro en Circuito Interior: unidad de valores arrolla a familia y una bebé resulta ilesa|VIDEO

Una escena de pánico y milagro se vivió la tarde de este viernes sobre la lateral de Circuito Interior, colonia Jardín Valbuena, al sur de la Ciudad de México (CDMX), cuando una unidad de valores atropelló a una familia que cruzaba la calle.

¡Se salva de milagro! Camioneta de valores atropella a bebé

De acuerdo con los primeros reportes, la familia cruzaba correctamente por la cebra peatonal, cuando un vehículo se detuvo para darle el paso, pero la camioneta de valores no frenó y los arrolló.

Entre los afectados estaba una mujer, su hijo de 12 años y una bebé de apenas dos años, que viajaba en una carreola que terminó debajo de la unidad blindada.

#AlertaVialFIA | Una #mujer que caminaba con una carreola con un bebé de dos años, fue atropellada por una camioneta de valores en la lateral de Circuito Interior, cerca de Viaducto. No hubo lesionados.



Vía @tritonazteca11 https://t.co/axwViHZ5gY pic.twitter.com/0quEdHxuAb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 1, 2025

A pesar del impacto, ninguno de los tres resultó con heridas graves, algo que calificaron como “un verdadero milagro”.

En las imágenes se puede observar el zapato de la bebé quedó debajo del vehículo, mientras los padres, conmocionados, agradecían que su hija saliera prácticamente ilesa.

Vecinos de la zona captaron en video el momento exacto del accidente y aseguraron que la unidad circulaba a exceso de velocidad.

Servicios de emergencia, patrullas y elementos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron de inmediato para conciliar con los familiares y el personal de la empresa de valores.