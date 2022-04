VIDEO: Debanhi pudo haber subido a un auto en el motel

Nuevo León.- El video fue presentado por la Fiscalía de Nuevo León que muestra la cronología del recorrido que hizo Debanhi Escobar el 8 y 9 de abril.

Las cámaras de seguridad del motel Nueva Castilla, muestran que Debanhi entró corriendo a las 04:33 de la madrugada del sábado 09 de abril.

Debanhi habría subido a un auto en el motel Nueva Castilla

A las 04:36 la cámara del interior del restaurante fuera de servicio a un costado del motel muestra que Debanhi se asoma desde el jardín.

El ángulo de visión de esta cámara cubre dos puertas de cristal, una con vista a la carretera Laredo y otra que da al jardín en donde se encuentra la alberca y la cisterna.

“Según lo que captan las cámaras del lugar, no se observa nadie que la persiga”, señala la narración en el video de la Fiscalía.

Sin embargo, la reproducción del video en cámara lenta muestra que a las 05:47 de la madrugada se detiene un vehículo sobre la carretera a Laredo frente al restaurante del motel.

De acuerdo con las imágenes, una persona con las características de vestimenta de Debanhi se puede ver en la imagen agrandada y en cámara lenta.

Cabe destacar que de acuerdo con el video de la Fiscalía, Debanhi permaneció 20 minutos en un rincón en el jardín del restaurante y la cámara del restaurante ya no la vuelve a captar.

Y según las autoridades, Debanhi caminó en dirección a las cisternas en donde cayó en una de ellas y perdió la vida a causa de una contusión profunda de cráneo, según la Fiscalía.

Esto último no ha sido aceptado por Mario Escobar y asegura que su hija Debanhi fue asesinada y su cuerpo “sembrado” en la cisterna.

Padre de Debanhi presentará la necropsia que hizo experto privado

Mario Escobar obtuvo la carpeta de investigación del caso sobre la muerte de la joven de 18 años, que consiste en seis tomos y que, en un principio, estuvo en poder de la Fiscalía de Desaparecidos.

Además, el padre de familia indicó que este viernes, dará a conocer el resultado de la necropsia que él mandó a hacer con un experto privado, y que será comparada con la que realizó la Fiscalía.

Tras más de siete horas dentro del Centro de Justicia para las Mujeres, el padre de Debanhi Escobar reveló la existencia de más videos que él no había visto; sin embargo, éstos ya han sido difundidos en algunos medios de comunicación.

“Muchos (videos) no se debieron haber filtrado (...) y bueno, ya el Fiscal está trabajando en eso, para verificar de dónde y de quién salió esa filtración (...) él tomará las medidas correspondientes. Simple y sencillamente en esos videos hace falta mucha información (...) nos corresponde decir qué es lo que pasó, que no es lo que pasó, por eso ahora (...) me entregan toda la carpeta, me entregan los videos (...) ya con mis abogados vamos a analizar y desmentir”, aseguró el papá de Debanhi.