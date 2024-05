VIDEO: Se desata riña entre policías en Campeche; un grupo exige pagos pendientes

Funcionarios de Seguridad Pública del gobierno de Campeche, encabezado por Layda Sansores se enfrentaron con los policías inconformes que llegaron a manifestarse a la Academia, denunciando la retención de sus salarios y exigiendo su pago inmediato.

Se trata de Víctor Hugo Sánchez Ortiz, director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad del estado, quien, ante las protestas, salió para confrontar a los policías generando una trifulca en la que se vio envuelto, esto, en lugar de intentar el diálogo con los inconformes.

#Campeche | Funcionarios contra policías; golpes y jalones entre policías estatales y ministeriales dejó al menos cinco lesionados.



Los detalles en Hechos #PrimeraLínea pic.twitter.com/jX4Sq6yIxX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 21, 2024

El diputado federal, José Flores, quien ha asumido la defensa de los policías manifestantes recordó que “ya van varios días, es la segunda vez que les retienen sus salarios, hoy fueron los compañeros, mujeres y hombres policías, (fueron) a cobrar y les dijeron que no”.

Refuerzan seguridad y se confrontan los policías de Campeche

La manifestación causó que desde la Academia enviaran un grupo para confrontar a los policías inconformes. Esto generó que los ánimos se enardecieran y el director de Asuntos Internos, al verse, expuesto, incluso agredió a un reportero, a quien le aventó el celular de la mano.

Al respecto, José Flores hizo un recuento de lo ocurrido: “Agredieron a mujeres, les pegaron a compañeros también, hubo una compañera que vi y se grabó que es María la empujó Víctor, que es un comandante también, la empujó la pisó en el suelo, a un compañero de ustedes, medio de comunicación, le tiró su medio, su celular porque estaba grabando”.

Al lugar también llegó Renato Sales, fiscal general del Estado, aunque ante los reclamos, este se enfrascó en una discusión con el diputado José Flores, y finalmente se terminó cuando e legislador no le extendió la mano para saludarlo.

"¡No vale la pena, no vale la pena un funcionario que no actúa conforme a la ley, no vale la pena Renato, no vales la pena!”, le dijo el legislador al abogado de Campeche.

¿Qué piden los policías inconformes en Campeche?

Los elementos de la Secretaría de Seguridad de Campeche piden que sus pagos sean entregados de inmediato, aunque señalan que la negativa de las autoridades para dialogar, es una muestra de lo que ocurre con la seguridad en el estado de Campeche.

Decenas de elementos de la dependencia acudieron a la Academia de Policía para exigir que se les pague su sueldo, ya que no es la primera vez que les retienen su pago.