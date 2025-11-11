Se subió a la banqueta: chofer de transporte público pierde su licencia en Apodaca, Nuevo León

Un nuevo caso de imprudencia vial se volvió viral en redes sociales luego de que un video mostrara a un camión urbano de la Ruta 109, número económico 3209, circulando sobre la banqueta de la avenida Miguel Alemán, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

El hecho, captado por la cámara corporal de un motociclista, ocurrió la tarde del lunes 10 de noviembre y generó una ola de críticas por parte de los usuarios, quienes denunciaron el peligro que representó la maniobra del conductor para los peatones y pasajeros.

🚍 Una unidad de la ruta 109 fue captada sobre la banqueta en la avenida Miguel Alemán, en Apodaca, tras intentar evitar el tráfico vehicular.

📹: Ricky Bkr pic.twitter.com/RV4VcLWPw7 — INFO7MTY (@info7mty) November 11, 2025

Identifican y sancionan al responsable de circular por la banqueta en Nuevo León

Tras difundirse el video, el Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León (IMA) localizó al responsable e informó que su licencia de conducir fue cancelada de manera definitiva.

El operador fue identificado como Gildardo de la Torre Cobos, quien conducía la unidad perteneciente a la empresa Unión de Permisionarios Ruta Larga 3 S.A. de C.V..

A través de un comunicado, el IMA condenó por completo la decisión del chofer, señalando que su acción “puso en riesgo a las personas que pudieran haber estado en la banqueta y a los pasajeros del camión”.

Movilidad segura y cero tolerancia a la imprudencia en Nuevo León

El Instituto subrayó que este tipo de conductas no representan los valores ni la misión del organismo, cuyo objetivo es garantizar un servicio de transporte seguro, confiable y respetuoso de la vialidad.

Además, recordó que el respeto a los espacios peatonales es fundamental para mantener una movilidad ordenada y proteger el derecho humano a la seguridad vial.

La dependencia reiteró su compromiso con la implementación de políticas públicas y sanciones ejemplares que aseguren una movilidad más eficiente y segura en el estado de Nuevo León.

El video del incidente provocó miles de reacciones en redes sociales, donde usuarios celebraron la sanción impuesta y exigieron mayor supervisión a los operadores del transporte público.

La cancelación definitiva de la licencia de Gildardo de la Torre Cobos busca enviar un mensaje claro: la imprudencia al volante no quedará impune y la seguridad vial debe ser una prioridad en todo momento.