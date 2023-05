VIDEO: Día del Orgullo Friki hoy 25 de mayo ¿Dónde festejarlo en la CDMX?

Hoy 25 de mayo es el Día del Orgullo Friki, la fecha celebra a los que tienen gustos “diferentes” en películas, caricaturas, cómics, series y videojuegos. En la CDMX puedes acudir a la Frikiplaza. Acá hay video.

#CDMX | La cultura #friki o #geek, ya es bastante popular a nivel mundial.



Los usuarios buscan desde series de sus #ánimes favoritos hasta figuras, cosplays y objetos de colección.



El reporte de @aztekrodrigo en @HMeridiano.#DíaDelOrgulloFriki#DíaDelOrgulloGeek pic.twitter.com/ePg4VGVl2G — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 25, 2023

Sigue leyendo para saber si eres friki...

¿Qué es un friki y cómo saber si eres uno?

El termino friki proviene del inglés freaky, ‘extraño’, ‘extravagante’, ‘estrafalario’. Generalmente se emplea para referirse a una persona cuyas aficiones, comportamiento o vestuario son inusuales.

Saber si eres o no friki, no es tan difícil. Debes preguntarte si tienes gustos muy singulares por temas como la ciencia, la informática, la exploración de la tierra y el espacio, los programas de televisión o el coleccionismo.

Tipos de friki ¿Cuál eres tú?

Los frikis son considerados una subcultura en México, sin embargo es muy extensa y los expertos los clasifican así, toma nota:

La fecha coincide con el estreno mundial de la primera película de #StarWars, en 1977.



Dentro de los considerados "frikis" se incluyen #Gamers, fans de #Manga, Ánime, Cosplay, #Otakus, Trekkies, etc.



📷 | @aztekrodrigo. pic.twitter.com/CuIdRk2xD1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 25, 2023

• Cosplayers:

utilizan disfraces de sus personajes favoritos y participan en convenciones y ferias donde hay concursos para elegir el mejor disfraz.

• Geek musicales:

Conocen todo sobre música y conciertos, nombres, años de lanzamientos, coleccionan discos de vinil, artículossimbólicos de la música y de sus ídolos.

• Fan boy:

Son fanáticos de los cómics, películas, series, libros, todo lo relacionado con ciencia ficción o fantasía, como la Guerra de las Galaxias, Star Trek (Trekkies), Stargate, Matrix, series de personajes épicos como el Señor de los Anillos, Harry Potter, fantasías épicas como Dungeons & Dragons o de personajes de acción, como la saga de Marvel, Vengadores, o de literatura juvenil como las Crónicas de Narnia, las sagas de Harry Potter, Memorias De Idhún,La Materia Oscura entre otras.

• Gamer:

Son fanáticos de los videojuegos, siempre hablan de consolas, de gráficos, de misiones y trucos para superar los niveles. Conocen todas las nuevas versiones, la historia de sus personajes y pueden pasar maratónicas sesiones de juego. Los principales

videojuegos son Pokémon, Among us, World of Warcraft entre otros.

• Geek:

Afines a la tecnología, les gusta estar al tanto de los nuevos dispositivos electrónicos, no importando si son Smartphone, Smartwatches o Gadgets. Son usuarios activos de la internet y de las redes sociales.

• Otakus:

Son seguidores de los animes y de la cultura japonesa, fanáticos de las mangas (comic versión japonesa), siguen las series como Dragon Ball o Los Caballeros del Zodiaco.

• K-Poppers:

Son seguidores de la cultura sur coreana, les gusta la música, aprenden su coreografía y se reúnen para bailarlas y siguen a sus artistas favoritos. Usan sus atuendos y maquillajes.

La Frikiplaza de la CDMX

Un lugar emblemático para esta subcultura, es la Frikiplaza de la CDMX , aquí venden videojuegos, consolas, cartas, funkos, figuras, peluches, accesorios y ropa. Por la oferta de productos vas a poder regatear en los precios.

¿Dónde está la Frikiplaza?

La Frikiplaza está en Eje Central Lázaro Cárdenas 9, Colonia Centro, Centro,Cuauhtémoc, Ciudad de México, CDMX, abre de lunes a sábado de las 10 a las 8 de la noche.