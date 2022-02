VIDEO: Nevada impacta al menos 11 municipios de Durango

El frente frío número 28 cubrió por completo la sierra del sur de Sinaloa; al mediodía, la nubosidad prácticamente desapareció de la vista, las montañas, aunque del otro lado, en Durango, la nevada fue más extrema, alcanzó al menos 11 municipios.

Durante la mañana de este jueves, la nevada cubrió la llamada supercarretera y sorprendió a los conductores que circulaban por ahí.

Lo blanco de la cinta asfáltica no duró mucho tiempo porque la lluvia la disolvió.

Sin embargo, se reportó la caída de nieve en al menos 11 municipios duranguenses, entre ellos: Guanaceví, Tamazula, Tepehuanes, San Dimas, Santiago Papasquiaro, Topia, Canatlán, Otáez, Pueblo Nuevo, Canelas y el de Durango.

Cerro Prieto, municipio de Durango 😍 hermosa sierra pintada de blanco por la nevada ❄️🌲❄️

03.02.22 pic.twitter.com/oyZfy47A8x — Isaura Retana (@IsauraretanaT) February 4, 2022

Visitan carretera Mazatlán-Durango

Muchas familias comenzaron a llegar a la zona para disfrutar de la nieve que permanecía a la orilla de la Mazatlán-Durango y en los cerros.

“Nos vinimos toda la familia para disfrutar del hermoso paisaje que nos está dando ahorita, aprovechar la nieve porque no siempre se ve”, relata un ciudadano.

Otras personas se enteraron de la nevada y no dudaron en trasladarse al lugar, no se querían perder de este espectáculo de la naturaleza que no siempre se ve en esta zona.

No fue fácil circular por la vía de comunicación, desde antes de llegar al Puente Baluarte o Bicentenario, que divide a los dos estados, todo estaba cubierto por la neblina, la visibilidad era escasa.

#Clima

Cae nevada en la carretera Durango - Mazatlán



Ya son 11 los municipios duranguenses que están con nieve y bajas temperaturas @lharanda pic.twitter.com/WTH21dFZRL — Luis Guillermo Digit (@luisgdigital) February 3, 2022

Pero el riesgo fue compensado cuando estuvieron en el blanco panorama y pudieron tocar la nieve...

“Es lo más hermoso, el clima está muy bonito está muy helado rico, esta muy bonito”, relató otro turista.

Otro más indicó que “la nieve esta riquísima yo les diría que se vinieran aquí la verdad… nosotros somos de Mazatlán allá no nieva hace mucho calor”.

Durante la noche del miércoles y la mañana del jueves, fueron once los municipios duranguenses que habían reportado la caída de nieve...

En tanto que protección civil del estado recomendó tomar precauciones a quienes circulen por esta carretera.

Con información de Juan Muñoz, Fuerza Informativa Azteca.