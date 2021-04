VIDEO: Enfermera finge vacunar a un hombre contra Covid-19 en CDMX

En redes sociales circula un video en el que se observa claramente el momento en el que una mujer, vestida con uniforme de enfermera, pica con una jeringa en el brazo a un adulto mayor, fingiendo aplicarle la vacuna contra Covid-19.

De acuerdo con los internautas que han comparitdo el clip, este hecho habría ocurrido en la unidad de vacunación ubicada en la Unidad Zacatenco del Instituto Polítecnico Nacional (IPN) designada como una de las sedes en la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México.

En el video se ve y se escucha que la mujer le habla al adulto mayor que está por vacunar, incluso trata de consolarlo pues parece nervioso porque está a punto de recibir la primera dosis desu vacuna.

“Un piquetito... es normal porque estamos vivos, somos seres humanos, si no le doliera preocúpese...”, mientras él señor le responde: “yo tranquilo”.

Segundos después la mujer le limpia el brazo, destapa la jeringa y lo pica, sin embargo en menos de un segundo vuelve a saca la aguja sin que se observe que haya presionado el émbolo para introducir el líquido de la vacuna al organismo del adulto mayor.

De inmediato, le coloca el algodón y le pide que lo detenga con “su dedito”, lo que hace el señor, quien dice algo a la persona que está grabando el video.

Junto a la joven que pica al adulto mayor está un joven que porta una bata con el logotipo en la manga del Instituto Politécnico Nacional.

El video empezó a hacerse viral y generó indignación entre los internautas debido a que la mujer no inyectó la dosis correspondiente al adulto mayor.

Incluso el diputado de la Ciudad de México, Jorge Gaviño difundió en su cuenta de Twitter el video en donde se observa lo narrado y refiere que la información que circula es que ocurrió en Zacatenco, y pidió a la Secretaría de Salud que de comprobarse esta actitud debe castigarse.

“Está circulando este vídeo, supuestamente sucedió en Zacatenco, @TuAlcaldiaGAM. Si esto es real, es un verdadero crimen y debe castigarse. Es importante que @SSalud_mx @GobiernoMX investiguen”, escribió el diputado.

Se trató de un “error”, reconocen las autoridades

Una usuaria de Twitter @aletopia difundió un hilo en Twitter en el que explica lo ocurrido y cómo se subsanó la omisión de la mujer que “vacunó" a quien dijo ser su tío.

"Él es mi tío y la enfermera le hizo creer que lo vacunaron y solo le hace un piquete con la aguja y la jeringa no tiene nada de líquido, paso en el @IPN_MX de Zacatenco, no puede ser que el personal de salud esté haciendo esto. ¡compartan!

“En el video se ve claramente que solo se mete la aguja y no se aplica nada. Se le acusó en tiempo con un superior y efectivamente reconoció que fue un “error” que no volverá a suceder. Pero de eso no podemos estar seguros...

“No sabemos los motivos que llevo a la ‘enfermera’ a engañar a un paciente pero esto no puede quedar así y se le hará una denuncia. Favor de difundir para que estén muy atentos todos. Tengan mucho cuidado cuando vayan a vacunarse ustedes o algún familiar, si acompañan a alguien chequen que todo esté en orden y que estos médicos y enfermeros cumplan su deber @HLGatell”, agregó la mujer.

“Después de acusar a la enfermera, la supervisora reconoció que fue un “error” y que le aplicaría correctamente la vacuna a mi tío, aquí el video y ahora si se ve en la jeringa que baja el émbolo con líquido. Estén atentos y que nos les pase por favor”, indicó la denunciante.

Aquí van los dos videos: del momento en el que solo lo pican y en el que le aplican la dosis de la vacuna:

Él es mi tío y la enfermera le hizo creer que lo vacunaron y solo le hace un piquete con la aguja y la jeringa no tiene nada de líquido, paso en el @IPN_MX de Zacatenco, no puede ser que el personal de salud esté haciendo esto. ¡compartan!#COVIDー19 #SputnikV @Claudiashein pic.twitter.com/2V0qxDR2cl — Aletopia (@aletopia) April 3, 2021

“Ahora esperemos que en la segunda dosis no pase nada de esto, y se aplique correctamente. Me frustra porque quien sabe a cuánta gente no se la están poniendo y son dos dosis, estemos todos atentos de que la apliquen correctamente”, concluye la narración de la sobrina del adaulto mayor finalmente vacunado.

